軍人年改進行最後整合 軍方爭俸率60+2

2017-12-24

〔記者李欣芳／台北報導〕軍人年改方案歷經一個月修法預告期後，據悉，總統府年金改革委員會收到來自軍方在內七個新提議，集中在參考美軍俸率原「五十加二．五」方案之外，另提「六十加二」等優渥方案、十八％優惠存款利率退場年限、十八％退場與美軍俸率合併計算案，以及軍人月退地板四大議題、軍方積極爭取起支俸率「六十加二」方案，即俸率自六十％起跳，每多留一年加二％。年改會則要求精算對財務的影響，並將評估優劣，正進行最後關鍵整合。

年改會要求精算財務影響

其中，軍人月退地板擬由原本所訂三萬二一六○元往上調高為三萬七八五○元，這是以軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給，計算軍人年金的最低生活保障。年改會副召集人林萬億日前僅證實，應會在三萬五千元至四萬元之間，但未透露具體金額，目前訊息則顯示，可望調高為三萬七八五○元，將比公教人員的月退地板三萬二一六○元，多了五六九○元。

國防部十一月十四日公布的軍人年改草案，退休起支俸率自五十％起跳，每多留一年加二．五％，即「五十加二．五」方案，目前軍方內部傳出，向上提報的方案是「六十加二」，也就是起支俸率改為自六十％起跳，每多留一年加二％。

決策官員認為，這次就軍人年改草案的修正，原則上將只調高軍人月退地板，其餘部分不會更動；不過，另有官員表示，由於外界的各項建議不少，因此是否有其他更動，目前還很難說。

根據國防部草案，十八％優存利率將在改革後第一年即取消，但月退休俸重新依退撫新制俸率計算，新舊制度月退俸的差額，分十年平均調降。目前也有提議主張十八％不同退場年限及十八％退場與參考美軍起支俸率合併計算方案，但仍待年改會進一步討論後定調。

軍人年改#林萬億#國防部