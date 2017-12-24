聯合國論壇會議》唐鳳視訊發言 中國崩潰抗議

2017-12-24

巴拉圭籍會議主席

駁回中國抗議

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院政務委員唐鳳二十一日透過視訊參與聯合國正式會議「網際網路治理論壇」（Internet Governance Forum, IGF），席間中國代表三度發言，質疑台灣代表如何取得與會權；對此，巴拉圭籍的會議主席伊巴拉除以主持人「數位部長」（Digital Minister）介紹唐鳳，並強調大會只談政策、不談政治，駁回中國的無理阻撓。

「網際網路治理論壇」二十一日晚間在日內瓦的聯合國歐洲總部萬國宮召開，唐鳳以遠程出席機器人（telepresence robot）視訊方式與會，分享台灣數位發展經驗。

唐鳳及其他台灣代表報告完畢後，中國代表舉手發言，表示「幾個來自台灣的人，以所謂國家政府（national government）官員身分發言，並稱台灣為小國（small country），非常不妥。」

中方認為，ＩＧＦ身為聯合國平台，不應讓人倡議「一中一台」或「台灣獨立」立場，也質疑台灣代表如何取得與會權。

會議主席伊巴拉說，ＩＧＦ「只談政策，不談政治」，會議是「分享成功案例，僅此而已」。中方代表接著二度發言，重申「聯合國會議永遠不該成為台獨平台」。

但友邦索羅門群島代表發言聲援台灣，指資訊與通信科技產業不設特定目的，也不分國界、國籍。他說：「我們不認為台灣專家的報告在本質上帶政治色彩，我們基本上很感謝他們與我們分享經驗。」

後來中方代表第三度發言，指「聯合國就是政治組織。網路的確不分國界，但我們是有國籍的人」。他也暗示中國願對索羅門等島國提供協助，強調「專業技術與經驗分享，甚至提供低度開發國家或小島技術或經濟支援方面，中華人民共和國隨時準備做出貢獻」。

創意方式突破封鎖

立委為唐鳳按讚

民進黨立委羅致政肯定唐鳳以創意方式突破封鎖，認為多透過這類「非傳統外交」的做法，可讓全世界更看到台灣。他並強調，巴拉圭籍的會議主席扮演關鍵角色，這也「凸顯邦交國的重要性」，如果沒有友邦幫忙，台灣仍無法在聯合國活動成功發聲。

遠景基金會執行長賴怡忠則建議，美國政府最近發表的國安戰略報告提到，美國將積極參與符合利益的國際組織，並做出改革貢獻，台灣應精準掌握美國在國際活動的優先排序，檢視我方能扮演哪些積極角色，才能促使美方願意聯合其他國家共同支持台灣參與國際活動。