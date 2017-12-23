首套智慧化公共自行車系統 台南上路

2017-12-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市昨發表全國第一套智慧化公共自行車系統Smart T-Bike，這套系統由內政部建築研究所補助，結合在地產官學力量、經一年研發完成，明年初啟用建置五百輛，內建緊急求救系統，可主動發現摔車事故和被動接受顧客求援，創造更安全的騎乘，希望為台灣的公共自行車帶來革命創新。

交通局說明，自行車內建重力感應器，類似陀螺儀，正常情況與地面垂直，突然碰撞倒地異常時，則顯示與地面平行，當管理後台接收到異常警示，後台人員會主動打手機給使用者，若無人回應可緊急通報救援。

另外，Smart T-Bike也可以啟動手機藍牙功能做智慧化連結，在車速超過十五公里情況下，T-Bike App將以黑屏提出車速過快警告，關閉人機溝通介面，以降低危險發生機率，還能蒐集紫外線和空氣品質資料，讓使用者可以依照紫外線強度和空氣品質指數，決定是否外出騎車。

台南市交通局長林炎成表示，Smart T-Bike特色是在原本的公共自行車上，加裝具定位及通訊功能的車上機，透過手機與自行車租借系統結合，記錄自行車的租借和使用情況，在使用者的個人資料夾中，使用者每次騎乘的距離，租借時間、消耗的卡路里，減少的二氧化碳排放量等相關資訊，都能在個人資料夾中查詢，另車輛備有內建定位系統，使用者啟動尋車功能，即可找到自己車輛的位置。