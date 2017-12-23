監院報告：募兵不佳 國安大風險

2017-12-23

〔記者施曉光、涂鉅旻／台北報導〕政府推動募兵爭議不斷，監察院國防及情報委員會前天審議通過監委包宗和、蔡培村及陳慶財組成的專案小組調查報告，直指政府推動募兵制迄今，人員招募迄未達標，數度延期，在義務役役男徵集完畢後，恐形成國軍主戰與救災部隊人力缺口。監院並以「恐形成重大國安風險」為題發布新聞， 促行政院及國防部嚴肅正視並研求因應對策。

人員未達標 國軍戰力有缺口

國防部發言人陳中吉回應，國防部正積極推動招募與留營配套措施，且志願役年度招募目標皆達標，未來將持續精進相關作為。

馬政府時期，立法院於二○一一年十二月二十八日三讀通過兵役法修正案，確立我國兵役制度由「徵募並行」改為「募兵制」，行政院並於二○一二年一月二日核定「募兵制實施計畫」，原計畫在二○一四年底達成「全募兵」目標，但因募兵成效不彰，時程數度延後。國防部長馮世寬曾宣布，將在明年元旦落實「全募兵」政策，指志願役士兵將達九十％編現，不再徵集一九九三年次以前役男服一年常備役，明年起全數改服替代役。

不過，全募兵制持續引發爭議，社會上多有「恢復徵兵」的主張，監察院、立法院更多次針對募兵成效提出質疑。

監委報告指出，國軍主要武器裝備志願役操作人力，迄今未能達到適足，形成國防戰力罅隙，在義務役役男徵集完畢後，不無影響國軍主戰部隊戰力維繫，以及災害防救任務之有效執行。國防部應從速辦理缺員的選訓遴補，妥適解決人力補充不足的風險。

監委調查還發現，政府推動募兵後，國軍總體戰力似未有隨志願役人力遞增而提升的具體事實，呼籲國防部應避免急於填補官士兵缺額而衝量不重質，才能符合募兵的政策目標。

籲避免急補缺額 衝量不重質

監委強調，國防部應掌握志願役人力成長的關鍵因素，分別由「待遇、尊嚴、出路」等面向研謀精進，並在行政院整合各部會協力下，積極改善國軍與社會職場的競才條件，以期募得意願高、役期長、專業強的優質人力，並可參酌行銷學的原理，探析志願役人員入伍動機、目的及入伍資訊管道，以擬定最佳的募兵行銷策略，同時應責成三軍持續辦理影響留營意願因素問卷統計，建立大數據數值資料庫，配合實施滾動式檢討，適時妥採改善因應作為，提升人員留營意願，精進募兵整體執行成效。