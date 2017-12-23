2017-12-23

公告土地現值 也下修

〔記者徐義平／台北報導〕明年六都公告地價與公告土地現值罕見同步下修，其中台北市公告地價下跌六．一二％，為歷年最大跌幅，新北市、桃園市公告地價則為一九九一年兩價分離以來首度下跌，其餘三都也是二○一一年縣市合併後首度下跌。房產業者表示，這次公告地價下修，地價稅負擔減輕，持有大面積土地及地上權案的地主最為有感，持有自用住宅的民眾也有減稅小確幸。

北市跌6.12％ 歷年最大

北市地政局地價科長潘依茹表示，北市公告地價出現兩次下修，第一次是二○○四年下跌○．六八％、第二次就是二○一八年下跌六．一二％。北市府粗估，一年地價稅稅收將減少二十億元，因公告地價兩年調整一次，合計短少約四十億元。

自用住宅 有降稅小確幸

以全國地王台北一○一大樓為例，去年北市公告地價大漲逾三成，地租增加近九千萬元，每年地租超過三億元；但明年北市公告地價平均下修逾六％，地租可少繳近二千萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市公告地價下跌逾六％，除了合理反映土地市價變動，也有助於減輕地價稅負擔，北市每戶地價稅平均減少約二千元，占大宗的自用住宅戶則從每戶平均五一五一元減至四八三六元，平均每戶可少繳三一五元。

根據六都地政局公告，明年北市公告土地現值下跌一．七六％、公告地價下跌六．一二％；新北市分別下跌一．八二％、○．八四％；桃園市跌二．四一％、四％；台中市跌○．九八％、六．三六％；台南市跌○．○四％、○．○五％；高雄市跌○．四二％及一％。其餘已公告的縣市，基隆市是少數公告現值與公告地價雙漲的縣市，分別調漲一．二％及四．六％。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，公告地價為地價稅、地租等課徵基礎，公告土地現值則是土地移轉交易時的稅基，相較於上次公告地價大漲超過三成，這次修正幅度相對有限，宣示意義大於實質意義。

不過，對於大地主而言，或許還有調降稅率級距的可能，若稅基、稅率雙降，受惠更大；而以地上權取得開發的投資者，也因地租不再猛漲，可暫時鬆一口氣。