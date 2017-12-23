司院推勞動訴訟程序特別法 廣設勞動法庭

2017-12-23

〔記者吳政峰／台北報導〕司改國是會議八月結束，整理出八十七大點次議題，司法院從中挑出與勞工權益有關結論，昨與勞團進行第一次座談會，會中宣布將推行「勞動訴訟程序特別法」，希望每個法院設立勞動法庭，並優先遴選有勞動法相關學識、經驗者擔任法官，保障勞工權利。

司法院表示，制定委員會自七月廿日起至今召開十二次會議，議決不少事項，除「一院一勞庭」外，並明訂勞動事件、勞工、雇主定義以及便利勞工起訴方式，即勞工可直接在工作地提起訴訟，不一定得到雇主或公司所在縣市。

此外，勞動事件也將降低裁判費，依訴訟類型暫免一半裁判費，並設勞動調解委員會（法官一人、調解委員二人），採調解前置主義，原則上三次終結調解。

若相關單位拒絕提供資料，法院將有強制處分權，命其提出文書、勘驗物，或鑑定資料，如無正當理由不從，得裁處最高三萬元罰鍰；且考量勞工不易取得部分證據，將強化雇主文書提出義務，調整舉證責任。另，雇主敗訴時，法院得依職權宣告假執行；勞工因特定事由聲請保全處分時，應限定擔保金上限等立法方向。

勞工代表質疑，資方拒交資料只被罰三萬，可能變相鼓勵資方不配合；司法院秘書長呂太郎則解釋，若資方不給資料，會被法官視為無法舉證，敗訴機率大增，對勞方有利。

與會的行政院政務委員羅秉成表示，人民對司法的不滿意，就是司法改革的動力，第一站與勞團溝通，明年一月再和工商及醫界團體交流，接下來就會安排走進基層聽民意，落實國是會議決議。