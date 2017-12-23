賴揆：輪班間隔政策被誤解 白白被罵了這麼久

2017-12-23

〔記者李欣芳、廖千瑩／台北報導〕勞團今將上街抗議勞基法修法，由於近來不少網友聲援勞團，且出現似是而非的論調，據悉，行政院長賴清德（見圖，資料照）以勞基法修法為例，指政府有太多政策被誤解，醫師出身的他，相當了解護士等醫護人員有輪班的實際需求。

輪班間隔11小時 例外才放寬

賴清德認為，這次推動勞基法修法，輪班間隔時間原則十一小時，例外才放寬為八小時，例外情形只適用於輪班制，同時限於工作班次更換的「銜接點」，並非適用所有勞工；但外界並不了解，勞團與網友等批評聲浪不斷，白白被罵了這麼久。

賴清德認為，行政部門有加強說明的必要，因此前天安排勞動部長林美珠召開記者會說明，輪班間隔例外才放寬為八小時，「例外就是例外，例外不會變成原則」。

據悉，為解決「一例一休」的後遺症，包括企業排班與調度失去彈性，勞工想加班貼補家用卻無法加班等，行政院堅定推動勞基法修法的態度未有絲毫鬆動。

僅輪班制勞工適用「例外」

不過，不滿勞基法再修法，勞團今將發起抗議大遊行，預估將有萬人上街。為了替今天的遊行暖身，勞團昨先至民進黨中央黨部高喊「反對勞基法修惡」，要求政府撤回勞基法修正草案。

對此，行政院發言人徐國勇表示，合法的集會遊行權利都是憲法所保障的權利，予以尊重。徐國勇又說，輪班間隔只適用於換班的銜接點，其他情況不會用到，且只有輪班制才會用到，輪班制本來就比較少，輪班制的銜接點才會換班那更少！

徐國勇表示，整體而言，勞工的工時與休息時間並沒有改變，是給資方與勞工彈性，這個彈性是個例外。他反問：「哪個工廠或機關會要求今天上早班、明天上午班、後天上大夜班？沒有嘛！」因此，如果只找極端例子來反對，對國家是沒有益處的。