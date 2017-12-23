11月失業率3.71％ 17年同月新低

2017-12-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院主計總處昨公布十一月失業率三．七一％，為近十七年來同月新低，較十月下降○．○四個百分點；不過，今年一至十月實質經常性薪資三萬七七七二元，仍不及二○○○年水準，實質月薪續倒退十七年。

實質月薪 續倒退17年

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，去年下半年景氣開始好轉，失業率及失業人數穩定下降中；十一月經調整季節因素後失業率三．六九％，與上月持平；累計前十一月失業率平均三．七七％，同創近十七年新低。

若按年齡觀察，十五至廿四歲的失業率高達十一．四九％，為各年齡層最高。潘寧馨指出，青少年失業率較高，主因剛出社會找工作，處於職場調適階段，加上異動頻繁，但隨著年齡增長，失業率會慢慢下降。

亞洲四小龍中，南韓十月失業率三．六％、香港十一月失業率三％、新加坡九月失業率二．二％，台灣失業情勢雖逐步改善，但仍是亞洲四小龍最高。

另外，主計總處昨也公布，一至十月工業及服務業受僱員工經常性薪資（固定月薪）平均三萬九八六五元、總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）五萬五七一元，均為歷年同期新高；不過，扣除物價漲幅，實質經常性薪資剩下三萬七七七二元，年增一．一八％，仍不如二○○○年的三萬七八四二元。