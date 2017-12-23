一年少收20億！北市公告地價跌幅 史上最大

2017-12-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市地政局公告，明年北市公告地價平均跌幅六．一二％，為史上最大跌幅，公告土地現值平均跌幅則是一．七六％。北市地政局長李得全指出，持有自用住宅的民眾，平均每戶可少繳地價稅三一五元，初估北市一年地價稅稅收將減少廿億元。

北市地政局統計，二○一八年地價作業期間（二○一六年九月至二○一七年九月），全市買賣登記二萬一六一七件，較去年同期減少二九五五件，減幅十二．○三％，加上實價登錄影響，造成北市明年公告地價平均跌幅六．一二％，調整後的公告地價約市價的廿六．二八％；公告現值也連續兩年下跌，平均跌幅一．七六％，約市價的九十五．二三％。

自用宅地價稅 平均每戶省315元

北市地政局地價科長潘依茹指出，北市適用千分之二稅率的自用住宅，明年平均每戶地價稅約四八三六元，較今年的五一五一元減少三一五元；至於一般稅率用戶，明年平均每戶地價稅約三○六七三元，較今年的三二六七三元減少約二千元。

信義房屋不動產企研室經理曾敬德指出，這次公告地價調降，與市場的實際感受滿貼切的，對一般屋主而言，算是「小確幸」，可以省下幾個便當的錢，應該還算是滿有感的。

李得全則強調，北市府不炒房、不打房，調整公告地價與公告現值，只是單純反映市場情況。他說，要談價稅合理，就得做到地價區段的細緻化，才有辦法讓稅基更細緻、公平，為讓公告現值合理反映區域地價水準與動態差異，明年新增地價區段數九十三個，總區段數達到四四四七個。