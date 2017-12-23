全國地王 台北101五連霸

2017-12-23

台北101大樓公告現值每坪575.54萬 地后新光摩天大樓569.91萬

〔記者徐義平／台北報導〕每坪跌掉近七萬元，無損台北一○一大樓蟬聯全國「地王」。台北一○一明年公告土地現值每坪五七五．五四萬元，下跌逾一％，仍連續五年位居全國地王寶座，新光摩天大樓則以每坪五六九．九一萬元成為「地后」，與地王每坪僅近六萬元差距，價差有縮減跡象。

北市地王地后 有機會翻轉

北市地政局表示，地王、地后的公告現值差距逐步縮減，加上西區未來有C1、D1雙子星的大型開發案，未來不排除等到開發案完成後，可能會上演東、西區的地王「保位戰」。

根據六都地政局資料，台北市地王由台北一○一大樓五連霸，公告現值每坪約五七五萬元，跌掉近七萬元、逾一％；新北市則由板信雙子星大樓取得九連霸，每坪近二三九萬元，下跌近九萬元、逾三％；桃園市則是中正路、復興路口的肯德基取得十二連霸，每坪近一四三萬元，跌掉三萬元、逾二％。

六都地王 僅台南換人做

此外，台中市地王由位於七期的新光三越取得十二連霸，每坪近二二五萬元，跌掉約六萬元、逾二．五％；台南市則竄出新地王，新光三越百貨中山店每坪約一百萬元，上漲超過五萬元、逾五％；高雄市地王則由大遠百百貨取得五連霸，每坪近一八八萬元， 與上次持平。

另外，六都地王僅台南市換人做，位於中西區中山路的新光三越百貨，取代中正路、西門路口的萬國通路皮件，成為新地王，也是六都地王中唯一公告現值上漲。台南市地政局解釋，前地王因正在進行中國城都更以及運河星鑽開發案，導致人潮、商業活動受到影響，預期兩年後完工，有機會奪回地王寶座。

房產業者指出，六都地王中，有五都附有百貨商場，台中、台南都是新光三越百貨，北市地后也是新光摩天大樓拿下，顯見該百貨所在地有助於帶動商業發展。