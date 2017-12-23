搜炳爭議 台北律師公會批檢規避保障被告權利規定

2017-12-23

〔記者張文川／台北報導〕新黨青年軍王炳忠等四人遭檢調搜索，引發爭議，台北律師公會昨聲明指出，此案執行程序再次凸顯刑事訴訟法的設計不良，檢察官長期規避保障被告權利的規定，而以證人身分進行傳喚，剝奪律師搜索時的在場權，限制律師協助保障當事人的權利，應立即停止傳票、拘票並備辦案手法，並儘速修正法制漏洞與實務陋習。

有違反比例原則之嫌

北律指出，王炳忠等人目前都只是證人，檢調因辦案需要，向法院聲請核發搜索票，並由檢察官開立拘票，但王炳忠等人目前既未被檢察官認定涉案，僅是協助調查的「第三人」，居住安寧與人身自由理應受保障，不應任意強制處分，檢察官動用實務上不常見的「拘提證人」，有違反比例原則之嫌。

北律聲明指出，檢察官此次大動作搜索、拘提，證人候訊時的人身自由被拘束長達十八小時，已接近強制處分程度，同日深夜四人皆以證人身分無保請回，難怪外界會質疑檢調是否又故意以證人身分傳喚、拘提當事人，無法以被告或犯罪嫌疑人身分行使緘默權，請律師到場，讓律師無法在搜索或訊問時在場，嚴重侵害律師保障當事人的執業權利。

北律認為，刑訴法規定，證人只有在經合法傳喚、無正當理由而不到場時，才得以拘提，因此應有適度的「合法傳喚」緩衝期，不容許檢調同時手持約談通知書、傳票與拘票；當證人拒絕配合約談與傳喚命令後，再出示「備用」的拘票，轉進強制拘提程序，這種手法已架空法律規定「合法傳喚」的拘提前提要件，違反刑訴法與正當法律程序，有必要立即停止此類辦案手法。