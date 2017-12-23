義務役將退場 志願役填不滿

2017-12-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察院昨示警，志願役官兵招募成效未如預期，恐釀重大國安風險。事實上，立法院預算中心日前公布的國防部明年度預算評估報告也指出，國軍明年「人員維持費」隨著志願役人數增長、加給發放，已創近年新高，但志願役招募成效，能否補上義務役退場戰力缺口「不無疑慮」，且志願役實際人數距募兵計畫人數，仍有萬人以上差距，都待國防部妥謀對策。

仍有萬人以上差距

預算評估報告指出，「人員維持費」用於國軍薪餉、加給、主副食、保險與退休撫卹等必要支出，一○二至一○四年決算數約一千四百億元左右，但隨著志願役人數增加，以及國軍為促進募兵成效，核定發放戰鬥加給、留營慰助金，一○五年人員維持費已突破一千四百五十億元，明年更高達一千五百卅九億餘元，佔國防部總預算四十六．九六％。報告也指，如人員維持費持續增加，勢必壓縮作業維持費與軍事投資預算。

預算中心報告指出，國軍一○四年志願役官兵和義務役官兵總人數約十八萬餘人，但近年志願役增補人數，遠不如義務役減少人數。以一○五年為例，志願役人數增加五千四百廿三人，義務役官兵卻減少二萬五千三百卅九人，國軍總官兵人數也減少近二萬人。至於今年志願役官兵確切人數雖尚未出爐，但義務役官兵亦比一○五年減少六千餘人，其戰力缺口能否填補，不無疑慮。

報告指出，如以國軍實施「精粹案」後，編制員額的九成編現估算，國軍募兵制計畫所訂志願役人力應為十七萬六千四百人，但至今仍有一萬人以上的人力缺口。有鑒於義務役將在明年退場，國軍如何在最短時間內，募得足夠志願役人力，都亟待妥謀對策。

另外，預算中心報告指出，國軍一方面爭取相關福利待遇，增加招募誘因，另一方面又不斷放寬招募條件，擴大選兵來源，包括志願役士兵報考上限提升至卅二歲；學歷放寬至具特殊體能、技能或專長的國中畢業生；以及接受「微前科」者報考專業預備軍官；更取消國文、英文科目測驗。以上作法雖可提升招募成效，但國軍人力素質如難及以往，也為日後部隊管理、相關軍事專業水準提升埋下潛藏風險。