募兵制衝擊 立委：國防部須隨時檢討

2017-12-23

募兵制政策短期內不會改變

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察院、立法院預算中心皆對國軍「募兵制」提出多項疑慮，亦擔憂志願役官兵招募成效，補不上義務役官兵退場戰力空缺。朝野立委昨認為，我國推動「募兵制」政策短期內應不會改變，軍方應針對我國須維持的兵力規模、志願役官兵招募方式與誘因等，進一步檢討與精進。

民進黨立委蔡適應認為，曾有國外學者對我國兵力狀況發表看法指出，一個國家如要推動募兵制，須符合數個條件，包括無直接敵情威脅，且人口數須維持一定的兵源比例。以美國為例，官兵人數約佔總人口數千分之五，我國則佔千分之八。他曾數度詢問軍方，是否調整我國兵力規模與結構，但軍方認為目前人力已為最基本編制，下修可能性不高，因此，如我國要落實全募兵制，不僅有一定程度困難，還須「做得比美國賣力」。

羅致政籲軍方思考兵力規模

至於我國是否可能恢復適度徵兵？蔡適應表示，國軍至今尚未把話說死，但短期應不會改變兵役制度，且兵制為國家政策與重要施政綱領，並非國防部可自行決定，他呼籲行政部門應給國防部更多支持。

民進黨立委羅致政認為，我國面臨少子化等結構性因素衝擊，導致募兵來源減少，加上年輕人從軍意願並不如預期高，都是募兵制須面臨的挑戰。目前基層軍官不足，義務役預官退場、軍校招募人數不夠，都將造成基層戰力問題。國防部應思考，我國究竟須維持多大的兵力規模，再探討採用何種方式補足。

國民黨立委呂玉玲指出，雖然我國正處於承平時期，但全體官兵數應維持十八萬至廿萬人左右，隨著我國兵源逐漸不足，至今仍有一、二萬人以上的缺口待補，軍方應針對招募方式、誘因、訓練措施等提出相關研究報告。