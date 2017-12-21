26歲 生下冷凍25年胚胎

2017-12-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕本來可能是相差僅一歲半的閨密，拜科技及緣份之賜，竟成「親生」母女！這件聽來無比弔詭的事，上月底在美國田納西州真實發生：廿五年前冷凍保存的胚胎，今年三月解凍植入陌生女性子宮成長，並在上月底順利出生，打破過去另一個冷凍近廿年胚胎在美國維吉尼亞州所創世界紀錄。但這些封號對受贈胚胎而喜獲愛女艾瑪（Emma Wren Gibson）的廿六歲新手媽媽蒂娜．吉卜森（Tina Gibson）來說，一點都不重要，畢竟「我要的不是世界紀錄，我要的是個寶寶！」

僅差1.5歲 成親生母女

就血緣上來說，艾瑪和來自美國田納西州的蒂娜與班傑明．吉卜森（Benjamin Gibson）這對夫妻毫無關係。廿五年前，她真正的父母以人工授精方式賦予她生命，但一九九二年十月十四日將胚胎冷凍保存於位在田納西州的國家胚胎捐贈中心，供日後不願或無法自然懷孕者「收養」。

今年三月十三日，國家胚胎捐贈中心胚胎實驗室主任索默費爾特（Carol Sommerfelt）把「艾瑪」解凍；植入蒂娜體內後，上月廿五日艾瑪健康出世，身高約五十．八公分、體重約二九四八克。若由胚胎時期起算，一九九一年出生的蒂娜，和她上月產下的艾瑪相比，在人世間的經歷大概只多了一年半。

植3胚胎 同一夫妻捐贈

值得注意的是，索默費爾特解凍植入蒂娜體內的三個「白雪寶寶」，皆來自同一個匿名捐贈來源，胚胎存活率百分百，最後僅「艾瑪」著床。一般來說，冷凍胚胎存活率七十五％，著床率則是廿五至卅％。

蒂娜產後近一個月才對媒體坦言，直到植入胚胎的那個早上，當時廿五歲的她才知道，要放入她子宮的胚胎乃史上冷凍最久人類胚胎，「老實說，我真的擔心行不通」，而且「我才廿五歲……我和她本來還可能是閨密呢！」如今孩子健康出世，卅三歲的班傑明也視如己出，她直說：「我們很感恩且很有福氣。她是來自上主的珍貴耶誕禮物。」

蒂娜、班傑明七年前結為夫妻，但男方患有遺傳囊腫性纖維化，這類病友九十八％不孕，且一般活不過四十歲。但他們接受命運安排，打從交往就決定日後領養孩子。

他們選上也位在田州的國家胚胎捐贈中心，該機構二○○三年以來執行超過七百例，為全球之最；去年十二月起進行身心評估，最後挑上「艾瑪」，「她注定是我們的」。

婦產科醫師指出，從理論來看，若穩定保存在正確溫度的液態氮中，胚胎可存活數十年或數百年之久；但所費不貲，一年成本數千美元，亦即艾瑪解凍前的保存成本至少五萬美元。