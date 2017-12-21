一拐一拐推車賣水果 盼圓大學夢

2017-12-21

〔記者曾健銘／新北報導〕為了夢想，半癱青年每天走廿公里不嫌苦！新北市街頭經常可見一名年輕人，走路一拐一拐拖著載滿水果的推車，行動看來有些遲緩、講話也不靈光，但總是帶著笑臉，招呼顧客買水果，他是廿三歲的劉偉傑，年幼時發生車禍導致半癱，但為了一圓「大學夢」，高中畢業後自力更生沿街賣水果，他說：「為了存足大學學費，推車賣水果讓我甘之如飴。」

10歲車禍 差點變成植物人

「如果沒有意外的話，現在應該在念大學了！」從小就對藝術有興趣的大男孩劉偉傑這樣說，他的目標是台灣藝術大學，但十歲時遭遇嚴重車禍，雙腿、腦部重創，陷入昏迷，差點變成植物人，幸好治療休養九個月後奇蹟甦醒，但因為左腦受創，行動與說話功能無法完全恢復。

自力更生 每天推20公里叫賣

劉偉傑沒有放棄生命，長期努力復健並持續學業，從彰化和美實驗學校高職部畢業，因為父母離異，他跟著母親到台北，考慮媽媽每天賣水果養家很辛苦，決定自力更生，自己到新北市新莊區萬安街租房子，兩年前開始，每天凌晨到果菜市場挑選水果，白天就在新莊、五股、泰山、樹林區一帶沿街叫賣，每天約走廿公里的路。

「遠遠聽到曹格的歌就知道偉傑來了！」熟客這麼說道。劉偉傑常常一邊叫賣、一邊聽著喜歡的歌，最愛的是曹格的歌，也常跟著手提音響播放的歌曲哼著歌，有些顧客聽到熟悉的音樂，會先走出門等他，也有人騎車過來買水果。

劉偉傑：再艱難 也絕不放棄夢

為了就讀藝術系，工作之餘劉偉傑多半在家畫畫，因為沒多餘的錢上補習班，只能自己多畫，磨練技巧；劉偉傑攤開作品，人物、山水風景都有，同時閱讀藝術相關書籍，持續充實自己。

最近果菜市場景氣差，連帶影響劉偉傑的生意，「以前生意好的時候，每天可賺到七、八千元，現在每天淨賺不到一千元」，因為賺來的錢還要付房租和生活費，存學費這件事對他來說日漸吃力，劉偉傑談到這裡時神情變得凝重。

不過樂觀的他每天仍勤奮叫賣，一個多月前還跟上潮流，有時回到家休息就利用臉書開直播，在線上賣水果，還應景換上「聖誕老人」裝扮吸睛，他說：「生活再艱難，也絕不放棄大學夢。」