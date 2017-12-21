換心罹兩癌 堅持活下去

2017-12-21

27年前小感冒 險要命

〔記者林惠琴／台北報導〕一九九一年，二十三歲的李秀英正值花樣年華，卻在鬼門關前走一遭，一場感冒引發的嚴重心肌病變，若不進行心臟移植手術恐就要撒手人寰，多虧術程順利，帶來「心」的生命，成功撿回一條命。如今展開的「心」旅程已走到五十歲，過了二十七個年頭，成為亞洲存活最久的「換心人」！

當年李秀英發生「小感冒」，未料病況日益嚴重，喘到無法入眠，甚至引發心臟病、心肌炎，父親帶著她四處求醫，得到的答案卻都是「沒救了」。在心灰意冷之際，輾轉遇到現任振興醫院心臟醫學中心主任魏崢，告知「要換心臟」，等了三週後就有一名四十五歲男性捐出大愛心臟，讓原本走向盡頭的生命又峰迴路轉！

有人捐心 闖過鬼門關

近三十年前醫療技術尚不發達，器官移植照護品質也不如現在，就算換心手術順利，是否能存活下來也是一大疑問，但李秀英的父親知道，若他不同意就會失去最摯愛的女兒，因此抱著戰戰兢兢的心情簽下手術同意書，直到聽到女兒手術成功的一剎那，他雙膝癱軟跪地喜極而泣，緊握醫師的手一直道謝。

李秀英說，換心手術完成時，生命重新燃起活力，覺得自己可以活很久，她的體內住著一名四十五歲男人的心臟，現在已為他接力活到七十二歲，內心對捐贈者萬分感激，也十分感謝有如「第二位父親」的魏崢。

李秀英 亞洲存活最久換心人

器官移植患者必須長期服用抗排斥藥物，罹癌風險會高於一般人，李秀英已相繼罹患乳癌、子宮頸癌，即使化療過程十分煎熬難耐，但她從未有放棄或退縮的念頭，總是忍住淚水說：「我要活下去！」、「我要帶著另一個生命繼續活下去！」想到不能辜負給自己新生命的人的期望，一定要努力活得更精彩，用堅定信念闖過一關又一關。

魏崢在一九八七年完成國內首例心臟移植，至今換心病例已超過四百人。他說，台灣每年心臟移植約八十至一百人，一年存活率六至八成，五年約五至七成，十年也有四至五成。目前全球存活最久的換心人是南非醫師成功完成的首例心臟移植，已延續生命三十三年，李秀英二十七年為亞洲最久。