反聖嬰刺激 加劇中國南海野心

2017-12-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港南華早報專欄作家金伯利（Neal Kimberley）十九日撰文指出，反聖嬰現象（La Nina）今年冬季再現，中國面臨寒流侵襲，對於南海的地緣戰略野心勢將加劇，因為取暖所需的能源需求激增，為了減少對煤炭的依賴，固守液化天然氣（LNG）運輸要道南海航線愈顯重要。

金伯利表示，依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）定義，反聖嬰是一種自然的海洋／大氣現象，靠近赤道的太平洋中部海水表面溫度變暖，導致中國冬天變冷，對取暖能源的需求增多。

為了改善空汙，中國勢必得降低對煤炭的依賴，以致替代能源液化天然氣的需求劇增，其現貨價格隨之上漲。中國國家統計局資料顯示，十二月前十日的液化天然氣價格，已達每桶六九六七元人民幣，比十一月前十日高出廿三．六％。

與此同時，以美元計價的液化天然氣運輸船務費用也急促上升，這不僅使中國的能源進口帳單增加，也再度凸顯南海水道的重要性，令反聖嬰現象與能源安全和地緣政治之關係更受關注。

金伯利引述普氏（Platts）能源資訊公司的預測指出，中國明年對液化天然氣的需求增加，將達相當於供應總數的廿五％。中國的液化天然氣輸入大多經由海路，部分透過俄羅斯管線，儘管中俄目前關係和睦，但過度仰賴單一能源供給，並不符合中國的戰略利益。

另外，金伯利也引述英國作家馬歇爾（Tim Marshall）二○一五年暢銷書《地理的囚犯》表示，中國必須確保南海航道暢通，一則保證其出口可運往其他市場，二則保障石油、天然氣和貴金屬，能暢行無阻進入中國。

除了中國以外，日本及南韓都仰賴南海水道進口能源。根據去年一項分析，日本進口全球卅一．三％的液化天然氣，南韓則佔十二．五％，中國今年底將超越南韓成為第二大進口國。金伯利於結論時強調，中國將加強鞏固南海水道的決心，反聖嬰現象帶來的嚴寒，更將強化此一決定。