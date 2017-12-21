川普國安戰略報告 首揭中國挑戰

2017-12-21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國「戰略暨國際研究中心（CSIS）」副總裁葛林（Michael Green）在「外交政策（Foreign Policy）」網站上發表專文指出，美國總統川普發表的國家安全戰略報告與過去最大的不同，就是強調與中國的強權競爭。曾在布希政府擔任白宮國安會亞太資深主任的葛林指出，川普是第一個首次發表國安戰略報告就預期「中國挑戰」的總統，這在中國國家主席習近平於中共第十九次全國代表大會完勝後是較合理的發展，而且可能在未來一段時間形塑美國的戰略思想。

葛林表示，這份報告指認強權競爭將持續，但報告應對的手段不完整或有缺陷，未來必須持續進化。第一個明顯的缺陷，就是四大支柱中的第三點「以實力維護和平」。以中國在西太平洋的軍事投射能力觀之，這是一個代價昂貴的命題，報告承諾要增加更多國防預算以達到目標，川普政府能否將這個訊息帶進國會將是關鍵。

承認中國強權 應對手段不足

他指出，川普戰略的第二個缺憾是沒有連貫的貿易策略。報告指認中國侵略性經濟政策帶來的問題，但提出的解決方案全屬片面。川普政府可能針對中國強迫科技移轉與竊取智慧財產祭出懲罰性關稅，中國也可能報復美國主要企業，然後呢？

葛林說，美國必須與盟邦合作向中國施壓，日本與歐盟上週發表聲明，支持美國祭出三○一條款對付中國，透露合作的可能性，但更多的合作有其必要。他批評川普退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」已經夠糟了，現在還要重談美韓自由貿易協定、北美自由貿易協定，並且批判世界貿易組織（WTO）。

葛林說，這份戰略報告的第三個缺點是人權與民主。相較於前總統歐巴馬，川普政府在這方面對委內瑞拉和古巴更強硬；要懲罰敵對陣營的獨裁者很容易，要縱放自己陣營的獨裁者也很容易，但後者最終往往成為美國的弱點和風險。例如菲律賓總統杜特蒂便是川普選擇忽略的獨裁者，他主張川普必須站在歷史正確的一邊。

葛林肯定這份戰略報告，但須進一步演化，尤其這個政府是由美國現代史上最具破壞性的總統在領導。