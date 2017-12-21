批搜索王炳忠不符比例原則 吳敦義：對促轉條例最大諷刺

2017-12-21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨安排司法院前副院長蘇永欽以「法治國下的轉型正義」為題評論促轉條例，黨主席吳敦義聽完演說後表示，民進黨強行通過促轉條例沒幾天，就發生新黨青年軍等人士遭檢調於清晨突襲式破門強制搜索與拘提，訊問後證實這些人的身分只是證人，完全不符比例原則，明顯侵犯人權，根本是對促轉條例最大諷刺。

吳敦義表示，他要問三個問題：一、台灣何時對待證人可在清晨六點強行破門搜索，然後再以拘票將證人拘提帶走？二、如果一個合法政黨的幹部都會遭遇這種不符比例原則的司法對待，一般國民豈不更擔心人身安全是否還有保障？三、民主法治到底還是不是中華民國的驕傲，是不是執政黨應該守護的基本價值？他要求蔡英文總統及號稱追求民主進步的民進黨，應嚴肅回答這三個問題。

吳敦義指出，國民黨要求檢調說明案情及解釋這種不符比例原則的司法作為，並將持續追蹤監督本案發展，絕不容許綠色新威權下的白色恐怖傷害台灣民主法治與人權。

吳敦義強調，促轉條例只是藉口，消滅政敵才是背後真正目的，一切只是為了清算國民黨，並且轉移民進黨的執政無能，從保防工作法、黨產條例到促轉條例，凸顯當今政府的警察國家心態，顯露出民進黨的專權集中慾望。