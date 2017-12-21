青年軍遭搜索 新黨痛批檢調

2017-12-21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正、陳斯俊等人，前天被檢調搜索、約談後請回。新黨副主席李勝峰昨與王炳忠等人淚灑記者會會場，痛批檢調和蔡政府；王炳忠強調，他是「台灣人」，面對此壓力若逃避，對不起人民，不排除參選任何有資格參選的公職。

王炳忠：不排除參選

侯漢廷說，他自身遭受無情、殘酷暴力的對待後，才知道法律可對人民侵害多嚴重。新黨過去都在為人民謀福利、發聲，在許多議題更揚棄統獨成見，未料只因反台獨、促和統，就被蔡政府當局無情殘酷地政治迫害。

侯再次宣告，明年將投入台北市議員選舉，讓台灣人民過得更好；侯也說，母親反對他參選，認為在蔡政府執政下很危險，但他認為，若不投身政治，政治就會反過來迫害他。

王炳忠說，他先前一直強調，絕不會離開台灣，但在被檢警帶走後，一度想是否不該從政；他前晚一度思考，是否沒站出來反對太陽花學運，就能單純當個學歷不錯、從事不錯職業的人。

王強調「我是台灣人」，經長時間檢調訊問後，他明白，不能因為這些壓力而逃避，如此會對不起台灣人民，因此不排除任何從政機會，不排除參選任何有資格參選的公職人員，包含立委、市議員等，要為更多民眾發聲。

林明正則表示，他前晚返家後徹夜難眠，看著妻小，感覺對不起她們，非常難過，但他必須面對這一切。至於參選事宜，將聽從新黨主席郁慕明的指示。

陳斯俊則說，從未想過要從政，只希望新黨能替他完成理想，即為每個人都能吃得飽、住得好。