北檢：王炳忠等人是證人 程序合法

2017-12-21

邱太三：搜索開直播 違反偵查不公開

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦中生周泓旭涉犯「國家安全法」案，十九日大動作前往新黨青年軍王炳忠等人住處搜索，並約談王等六人作證，事後將眾人全數請回，被質疑「雷聲大雨點小」、違反比例原則。台北地檢署發言人周士榆昨強調，是依案件需要依法搜索，王炳忠等人僅是證人，故無強制處分，程序合法。

法務部長邱太三昨受訪時也強調，檢調應早已對王立案，等周泓旭案一審判決出爐才決定行動，事前應經過審慎評估，「不羈押可能也是辦案策略」；他並反批，王炳忠在搜索時開臉書直播，已違反偵查不公開原則，是法律絕不允許的。

今年三月九日，檢調搜索周生租屋處後，發現周除了涉嫌吸收外交部官員，還與政治理念相近的新黨青年軍多所接觸，但因缺乏王等人涉案或交付機密文件的積極證據，因此僅以證人身分傳喚到庭，釐清案情。

對於外界質疑檢調辦案「雷聲大雨點小」，且有違反比例原則之虞，北檢強調，調查局幹員雖然身上帶有約談通知書、證人傳票及拘票，但並非一次全拿出來，而是先給效力最弱的約談通知書，當事人拒絕後，才拿出效力更強的證人傳票，若當事人再拒絕，調查局幹員取得檢察官同意，才會用拘票拘提當事人到案。以本案為例，也僅林明正用到拘票。

外界質疑，王炳忠等人既是證人，為何檢調要大陣仗於清晨同步搜索？一位不願具名的檢察官指出，為防止滅證或受搜索人不在住所等情況，絕大多數的搜索都是在日出時分同步執行，應無其他特殊考量。