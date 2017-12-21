王炳忠案》確保國安 也要避免侵害人權

2017-12-21

法界：檢方對證人傳拘並行 程序疑有瑕疵

〔記者吳政峰、溫于德、項程鎮／台北報導〕檢調偵辦王炳忠案，引發程序正義和侵害人權疑慮，法界人士指出，應儘快調整辦案方式，否則不但徒增本案偵辦困擾，還可能導致日後偵辦國安案件困難；台大法律系前教授陳志龍強調，檢調把王炳忠當成證人，證人是要「證明別人的罪」，「有何強制拘提的必要性？」檢方卻同時開出傳票與拘票，便宜行事，未嚴格遵守刑事訴訟法，被外界質疑程序瑕疵並不意外。

應先蒐集足夠證據 直接列被告

陳志龍建議，檢調日後偵辦國安案件，應先蒐集足夠證據，合理懷疑犯罪嫌疑後，就直接把搜索對象列為被告，而非先列證人，除了讓當事人有找律師的權利，也可避免打草驚蛇。

一位資深法官也說，王炳忠是被依「傳拘並行（傳喚、拘提同時執行）」方式約談到案，這種做法多是針對有刑事責任的人行使，且即便是被告，司法機關仍須給予準備時間，這回王僅是證人身分，檢調對證人的做法顯然過於強勢，一定會被檢討，未來在法院恐怕也禁不起考驗。

律師公會全國聯合會前監事林振煌律師表示，從報導來看，檢調這次偵辦王炳忠等人的做法確實不妥當，甚至連法院核發搜索票是否恰當，都有爭議。搜索是對民眾人身自由和財產侵害較為嚴重的強制處分，檢調應更加謹慎才對，雖然在偵查不公開原則下，檢方可能不便完整說明偵辦內容，但目前看來，已有侵犯人權疑慮。

海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤則認為，國家法益高於個人法益，且現在也不太可能發生戒嚴時期的「白色恐怖」，檢調偵辦過程看不出太大瑕疵；他並指出，檢調既然已持搜索票，就應發動突襲性搜索，而非斡旋四十分鐘後才破門，「期間如果滅證怎麼辦？」若事後證明檢調實為杜撰或栽贓，國家應負起損害賠償責任。

證人無法找律師 應修法補漏

北檢前檢察官、律師陳重言認為，只要符合法定要件，實務上不乏傳票與拘票齊發情形，但本案檢調是對「證人」發動搜索、拘提，未來若法院認為證人不宜被「傳拘並行」，檢調恐被質疑執行過程有瑕疵；另外，目前刑事訴訟法規定被告可找律師，但證人卻無此項規定，算是疏漏，應予補強，避免出現「證人淪被告」卻無法律保障的狀況。