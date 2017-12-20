罕病鋼琴美少女 柏林樂團訪台邀合演

2017-12-20

罹紫斑症化療 為鍛鍊肌肉學鋼琴

〔記者劉婉君／台南報導〕「希望我的演奏帶給大家愛和溫暖，謝謝幫過我的貴人！」

十七歲的鋼琴美少女吳怡慧，從小罹患罕見疾病紫斑症，因為化療影響肌肉發育，六歲時為了鍛鍊肌肉學鋼琴，熱愛音樂的她，即使常練到指甲和肉都裂開，導致琴鍵血跡斑斑，仍忍痛咬牙苦練，迄今已多次在國際鋼琴大賽獲獎，明年一月七日她將與柏林交響樂團在台南文化中心演出蕭邦第二號鋼琴協奏曲，個人所得將捐給罕病協會，回饋社會。

吳怡慧的父親吳政翰是留美醫學博士，母親侯仰玲為鋼琴老師。怡慧一、兩歲時在美國注射三合一疫苗引發過敏，造成血小板指數大幅滑落、皮下出現紫色斑點，險喪命，經動員父母的同事、同學捐血、換血和化療才好轉，吳政翰回想，「當時她連流出來的眼淚都是血！」

下月在台南演出 收入捐罕病協會

也許在媽媽肚子裡就聽著鋼琴聲，怡慧從小就愛鋼琴，但媽媽擔心女兒身體不好，一直未正式教她彈琴，直到她六歲才因父親認為彈琴可助鍛鍊手部肌肉，開啟學琴之路。

「鋼琴聲讓我有安全感。」小三至小六，怡慧每晚都抱著棉被睡在鋼琴下，但因手指甲易裂，導致她手部常瘀血、無力，在琴鍵上留下斑斑血跡，需用繃帶包著手指彈琴，「雖然手會痛，但我喜歡彈琴。」媽媽不捨勸女兒，但看著怡慧就算痛到哭也要繼續練，也決定支持。

九歲時，怡慧獲日本古典音樂鋼琴大賽東京總決賽第一名，隔年再獲美國紐約巴哈國際鋼琴大賽第一名，小六時獲總統教育獎，也是第九屆柴可夫斯基青少年國際鋼琴比賽Dumka特別獎得主，曾於日本蕭邦國際鋼琴大賽奪下金賞獎。

盼演奏帶來愛 感謝幫過她的貴人

有甜甜酒窩的怡慧希望未來成為演奏家，感念一路走來曾受許多人幫助，現在才能和大家分享琴藝，她自小六個人鋼琴獨奏會開始，就陸續將演出所得捐給家扶，總統教育獎獎金也一半捐給家扶、一半捐給母校永福國小。此次能與柏林交響樂團同台演出，怡慧很開心，也要將所得捐給台南市的罕見疾病雷特氏症協會，把愛傳下去！