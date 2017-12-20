搜索新黨王炳忠等4人 查獲可疑帳冊、周泓旭私人物品

2017-12-20

捲入中生共諜案 證人身分複訊後請回

〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕檢調偵辦中國學生周泓旭來台發展共諜組織案，發現周生疑以吸收外交部官員的模式欲滲透新黨青年軍，昨搜索新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人住處，之後以證人身分約談王等十多人到案，經漏夜偵訊後，王炳忠等人均獲請回；其中，林明正被送抵台北地檢署複訊時竟大喊：「打倒美日漢奸政權」，行徑引人側目。

王一度拒檢警搜索 開直播喊白色恐怖

台北地檢署昨晨六時許指揮調查局等單位，持搜索票至王炳忠等人的住處搜索，王拒開門，還開臉書直播大喊「白色恐怖」，雙方僵持四十分鐘後，警、調人員才透過鎖匠開門入屋，搜索四個多小時後將王帶回，並以證人身分約談侯漢廷、林明正及陳斯俊、王炳忠的父親王進步等人到案。

據了解，檢調在王住處查扣可疑帳冊、多以簡體字繕寫的文件、大批百元面額的人民幣紙鈔及周泓旭的一些私人物品，還有王的電腦硬碟等證物。

林明正送北檢 竟喊打倒美日漢奸政權

昨晚七時許，林明正被送抵北檢複訊時，竟囂張大喊：「打倒美日漢奸政權」；侯漢廷現身時還稱「感謝蔡總統給我當政治犯機會」。晚間八時許，林明正及陳斯俊等人先後獲檢方請回，王指檢方主要是根據在周泓旭案所查扣的電腦檔案，詢問他與周怎麼認識；王炳忠及侯漢廷在今晨零時許訊畢獲請回，侯走出後宣佈要選台北市議員。

白狼之子張瑋現身北檢聲援 引發側目

值得一提的是，昨晚十一時許，統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋及一些黑衣人也現身北檢聲援，引發側目。

調查局昨晨六時許到王炳忠住處搜索，王開臉書直播，消息傳開引發大批新黨支持者聲援，並質疑搜索過程不讓律師入內，台北地檢署昨發聲明，本案為偵查中的搜索，並無辯護人得在場之規定，一切合法。

周泓旭因涉吸收外交部官員遭告發，今年三月九日被調查局逮捕，台北地檢署七月六日依違反國安法的「為大陸地區黨務或其他公務機構發展組織未遂」罪嫌起訴，目前在北院審理中。