王炳忠等4人 統派立場鮮明

2017-12-20

〔記者楊淳卉、何玉華、鄭鴻達／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊昨在住處被檢調搜索後帶回，引發熱議。二○一二年至二○一五年間，反旺中、太陽花反服貿、反課綱微調等運動風起雲湧時，四人總站在抗議學生的對立面，因強烈的親中形象與促統言論，讓他們在學生時期就成為外界關注焦點。

二○一二年反媒體壟斷運動期間，還是台大研究生的侯漢廷，就與當時為政大研究生王炳忠、文化大學博士生林明正等人組成「中旺之心同盟」，批台大學生林飛帆等人反旺中缺乏證據，更稱「反媒壟」只是藍綠惡鬥假議題。

王炳忠破音唱「中華民國頌」爆紅

二○一四年太陽花學運期間，王炳忠不滿林飛帆、陳為廷帶頭佔領立法院，而與白狼張安樂等人到立院踢館，並在戰車上破音高唱「中華民國頌」，在網路一炮而紅。

侯漢廷於台大期間，參與中華復興社、抗獨史陣線等團體，是支持服貿、反台獨學生代表。二○一五年反課綱微調運動期間，侯曾批「若教科書不教中華民國史觀，難道教台獨史觀？」王炳忠也公開支持微調課綱，主張此非「去台灣化」而是「去日本皇民化」，批當時在野的民進黨杯葛新課綱是「綠色恐怖」。

侯漢廷活躍網路 自導自演吐槽時事

侯漢廷、王炳忠等人加入新黨後，在網路上相當活躍，侯更主持網路政論節目，以自編自導自演，超快語速吐槽台灣政治時事。不過，侯漢廷為了證明共產黨不會禁止網友在網路張貼影射中國國家主席習近平的「小熊維尼圖」，特別在微博發文為中共叫屈，還貼上維尼圖當封面，不料貼文不到一天就被微博刪除，相當尷尬。

多位台灣民眾去年六月在肯亞電信詐騙集團遭遣返中國，陳斯俊當時在網路點名民進黨與台獨，批評「比起電信詐騙，台灣政治詐騙更可怕。」至於林明正則曾受訪表示：「接受一國兩制才是最好的方案。」

王炳忠是新北市板橋區埔墘人，老家靠近光復橋頭，附近一處王爺廟是王炳忠父親經營，王炳忠參選二○一四年板橋區市議員時，就選擇在王爺廟舉行競選總部成立大會，最後僅得四千餘票落選，選後在地方政壇銷聲匿跡；林明正當年也參選新北市議員落選。王炳忠二○一六年列為新黨不分區立委第六名，因新黨政黨票未及五％門檻，同樣未當選。

王曾抱怨 被認為是共諜周泓旭線民

王炳忠等人昨因「周泓旭共諜案」被搜索、約談，不過早在本月十四日，王炳忠就在臉書上抱怨，國民黨前主席洪秀柱、侯漢廷等與他都曾被指為周的「線民」。

本月十四日，王炳忠曾上臉書為周泓旭叫屈，指周乃一介「陸生」，竟被檢調羅織罪名，且羈押至今達九個月，審判也未公開。

王炳忠在臉書表示，這起台灣首宗「陸生共諜案」，官方逮人時，言之鑿鑿地指控周是「來台刺探機密的共諜」，「綠色媒體」還有模有樣地搞出了「周泓旭在台情報網」，「洪秀柱、侯漢廷、在下我」皆被指為周的「線民」。