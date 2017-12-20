王定宇：馬執政時就調查王炳忠

2017-12-20

至少辦了一年以上 現在收網

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新黨青年軍王炳忠等人被搜索、約談，民進黨立委王定宇昨指出，本案並非短期內出現，至少辦了一年以上，更有國民黨前黨務高層向他透露，相關案件在前總統馬英九執政時，王就已經被列入調查，想必檢調手上證據已經十分充足，現在是收網。

新黨主席郁慕明稱王炳忠只是「小朋友」，哪能危害、顛覆國家安全？應該只是想蒐集資料；王定宇酸，「郁慕明的聲援好像是挖坑給炳忠」。王反問，關於「蒐集資料」究竟為何？「蒐集」的資料是「應屬公務上之機密資料，或發展組織？」

王定宇指出，現行國家安全法是在國民黨時期通過的，其中第二之一條指出，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織。」也就是說，光是主張反台獨、兩岸統一這類政治主張是不會被入罪的。

王定宇說，北檢需要儘速說明的是，王等人是否受到中共黨、軍、政機關或設立機構委託，在台灣發展組織或刺探公部門機密，因而觸法。

對於王炳忠指控「綠色恐怖」，王定宇表示，這與白色恐怖差太遠了，威權時期的白色恐怖是不用依照法律，就可以侵害人民的生命、財產，但這次檢調是依法辦案。他說，立法院司法及法制委員會已初審通過「刑法部分條文修正草案」，將「刑法外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」；一旦完成三讀，共諜均能適用外患罪。王定宇說，這項修法是他的提案，但還未三讀，哪來的「綠色恐怖」？民主國家還是有保護國家的安全法律。