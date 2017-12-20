王炳忠直播搜索恐觸法 最重判3年

2017-12-20

〔記者黃捷、吳政峰、王冠仁／台北報導〕警調昨兵分多路前往王炳忠等人住處搜索，沒想到王不僅拒絕開門，與辦案人員僵持，還大開直播將搜索行動公諸於世，律師趙文銘指出，因搜索是偵查行為，王開直播的行為可能已觸犯刑法「洩漏國防以外秘密罪」，最重可處三年有期徒刑。

昨早六時許，調查官會同管區員警及鎖匠，前往王炳忠位於北市環河東路的住處按鈴，並出示法院核發的搜索票要求執行搜索，沒想到王第一反應竟是開直播，讓搜索過程在自己的臉書粉絲專頁上公開放送。影片中只見調查局人員與兩名員警數次出示搜索票，告知相關權利義務，但王堅持要等律師到場，拒絕開門，僵持四十分鐘後鎖匠終於開鎖，警調入門後直播中斷。

王被帶離時 高呼綠色恐怖

新黨秘書長祖國鼎與王的律師陳麗玲隨後趕到現場關切，王炳忠還一度打開大門想與祖、陳對話，但話還沒說完，大門就又關上，直到十一點半左右，調查官才完成搜索；王被帶離時不斷朝現場媒體高呼「白色恐怖在台灣復辟」、「綠色恐怖」、「在民進黨控制、蔡英文統治下，白色恐怖重新開始」、「好像回到以前國民黨戒嚴時代」等語，強調他非公務人員，沒能力洩漏國家機密，還控訴調查官恐嚇他不准講話。

在媒體爭相卡位拍攝下，調查官花了好幾分鐘才將王帶上僅數十秒路程的偵防車，沒想到車子這時突然失靈，無法發動，警方轉而協助王搭上另外一輛車，幾經折騰後，終於將王帶回。

律師趙文銘認為，王炳忠與檢警僵持時，偵查行為還沒開始，此時直播應不構成犯罪，但檢警破門後開始搜索後，王若執意直播，就可能觸犯洩密罪，而他若不願配合檢警搜索，甚至以強暴脅迫等方式阻止，還可能另犯妨害公務罪。

至於王炳忠指控檢警把律師擋在門外，趙文銘指出，本案是「偵查中」的案子，檢警確實可以封鎖現場並禁止律師進入，只有在法院「審判中」的案子，刑事訴訟法才規定律師可以在場，兩者情況並不相同，此部分應是王誤解。

趙文銘解釋，刑事訴訟法保障的只是「接見權」，檢警雖可拒絕律師進入搜索現場，但不能阻止王炳忠與律師碰面，王炳忠可以選擇不回答檢警問話，行使緘默權直到律師到場，但王不能以律師未到場為由，拒絕檢警進門搜索。

一名不願具名的檢察官表示，王炳忠直播自己住處被搜索，恐有向其他共犯通風報信的嫌疑，若屆時因此被認定有串證、滅證之虞，反可能成為檢方聲請羈押禁見的理由。