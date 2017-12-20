共機擾台 「我戰機該掛彈就掛彈」

2017-12-20

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國軍機近期密集接近台灣，進行遠海長航訓練，數度透過官方媒體公布相關資訊耀武揚威，國防部發言人陳中吉昨表示，中國透過影片或畫面「文攻武嚇」，是為了讓我國民眾懷疑、恐慌，這是中國盼達到成本效益最低之企圖。他強調，國軍依既定措施因應，並蒐集共機飛行路線、是否掛彈等資訊，我軍機「該掛彈還是會掛彈」。

軍方：共軍最低成本文攻武嚇

中國電戰機在本月十七、十八日接近台灣，日前「轟六」轟炸機飛行時，機翼還疑掛載巡弋飛彈。國防部長馮世寬前天上午原在立法院備詢，卻臨時請假至衡山指揮所坐鎮指揮，但有立委質疑，部長不該動不動就進駐衡指所，而是要建立相關標準作業程序。

陳中吉表示，國防部長進駐衡指所，已有標準作業程序，有即時掌握中國軍機遠海長訓資訊的必要，也是鼓舞官兵士氣的方式。

中國軍方近期除公布軍機遠海長訓照片，更公布影片。有媒體問國防部是否比照辦理？陳中吉表示，國防部會做研討，但中華民國是愛好和平民主的國家、和平維護者，而非麻煩製造者。

日本防衛省統合幕僚監部昨證實，中國戰機飛行日本海空域。日本防衛大臣小野寺五典昨表示，第一次觀測到中國戰機通過對馬海峽，並在日本海空域飛行，但不論是中國戰機或偵察機等，都沒有侵犯日本領空，也沒做出什麼危險舉動或異常行為。

小野寺五典表示，從這次中國軍機的飛行路徑可清楚看出，中國在日本周邊空域活動範圍已擴大。防衛省與自衛隊將持續注視中國軍隊的動向，做好萬全警戒監視，嚴正實施一切侵犯領空的因應措施。