政策再改 明年役男不用下部隊

2017-12-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部軍事訓練役政策再改制！國防部昨宣布，原「前五週新訓、後十一週下部隊服役」的民國八十三年次以後軍事訓練役男，明年起不須再「下部隊」，改為在原新訓單位繼續受「一般專長訓」，或抽籤至三軍兵監訓練指揮部接受戰車、化學等「中級專長訓」，部分役男經抽籤後，亦可能到外島單位受訓。

國軍二○一三年起推動軍事訓練役，原訂前八週在新訓單位受入伍訓，後八週在兵科學校訓練，國防部今年一月五日宣布改制為「前五週新訓、後十一週下部隊」，試辦一年後，國軍決定再微調制度，明年起役男不必下部隊服役，政策已二度調整。

國防部訓次室軍事訓練處處長董紹明表示，明年軍事訓練役役期仍維持四個月，前五週仍在新訓單位受訓，後十一週則分為「一般專長訓」和「中級專長訓」。前者為在新訓單位繼續服役，針對實彈射擊、戰鬥教練、戰術行軍、野營訓練等重點受訓。

至於「中級專長訓」，董紹明表示，這類役男經過抽籤後，將分發至三軍兵監訓練指揮部，實施戰車、砲兵、化學、工兵、通信等訓練，藉此滿足後備編管專長人數。

國防部發言人陳中吉表示，部分軍事訓練役男可能觀摩「重砲射擊」等國軍年度重大操演，汲取實兵、實彈演訓經驗；亦有部分役男可能經抽籤到外島受訓，充實外島部隊人力。

部分役男可能到外島受訓

至於訓練人數，國防部預期，一般專長訓年度容訓量約七萬八千五百九十人，中級專長訓年訓量約兩萬三千八百人，合計年度總容訓量可超過十萬人。董紹明表示，明年已無服役一年的義務役役男，接訓空間足夠，國軍也和內政部役政署協商，由於國內學制造成役男多集中於下半年入伍，因此國防部明年規劃，上半年排定接訓員額約四萬人，下半年約六萬人。