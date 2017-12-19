歷經12年選育 白絲羽烏骨雞蛋將上市

2017-12-19

台灣首批「畜試白絲羽烏骨雞」的雞蛋，將於半年後正式上市！這是農委會畜產試驗所歷經12年，成功選育並命名的品種。此雞種不僅肉質好，最重要的是產蛋率驚人，40週齡平均產蛋數可達108枚，打破台灣現有烏骨雞平均44枚的紀錄，甚至超越中國品種的產蛋率。

畜試所副研究員劉曉龍說明，目前市場上販售的烏骨雞蛋多非純種，因此蛋的外型較大，現在研發出的品種，重量只有39至40公克（一般雞蛋55至60公克），其產值也翻了好幾倍，平均一顆可賣到12至18元（一般雞蛋3至4元），預計半年後就可上市販售。（記者林彥彤）