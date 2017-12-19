行政契約卡關 內政部下通牒 明天前不簽 撤換辜嚴倬雲

2017-12-19

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會三方協商卡關近兩個多月，婦聯會不斷抗拒簽署行政契約，內政部長葉俊榮昨正式下最後通牒，嚴正要求婦聯會須在明天以前做出決定，否則將撤換婦聯會負責人辜嚴倬雲；黨產會也決定，若三方協商仍無具體成果，將在二十六日認定婦聯會為國民黨附隨組織，兩部會雙管齊下開鍘婦聯會。

面對內政部、黨產會分別下達「開鍘」通牒，至截稿前，記者尚未取得婦聯會對此事件的回應。

葉俊榮昨受訪表示，三方協商這段期間以來，內政部幫婦聯會解決許多疑慮，但也注意到婦聯會最近變得非常封閉及保守，對於很多決定有很多疑慮及意見。

民政司官員 曾赴婦聯會告知

葉俊榮指出，這種情形對於正在協商的行政契約，以及民眾權益影響相當大，因涉及公益，即便婦聯會未答應，官方也一直努力不斷，「不過我們也不能一直無止盡等下去」！

葉俊榮提及，內政部的態度非常堅定，民政司官員上週三直搗婦聯會大樓，很明確告知，再給一個星期時間，必須在本週三之前決定是否簽署行政契約，不能再繼續拖延。

葉俊榮強調，婦聯會不能繼續逃避或拖延，不能再用曖昧態度面對重大的協商，婦聯會要能夠負起社會責任，「要在週三之前有非常明快、決斷性的決定，否則就是依法撤換負責人」！

葉俊榮提及，三方協商透過一連串努力，行政契約內容九十五％有共識，但婦聯會內部卻愈來愈保守，愈來愈退縮，不斷推翻之前協商結論或共識，希望婦聯會不要辜負社會期待。

黨產會26日 將認定附隨組織

葉認為，婦聯會內部對簽署行政契約的態度轉變，顯示出婦聯會決策不穩定，內部許多常委很有意見，也意味著保守的婦聯會無法接受公共監督，無論婦聯會內部有什麼外界無法理解的糾結，婦聯會都要在週三以前做出決策。

黨產會重申，若二十六日委員會議召開前，三方協商仍無具體成果，會依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」做出決議，認定婦聯會為國民黨的附隨組織。