政黨捐贈參選人 總統選舉 上限2500萬

2017-12-19

政治獻金法修法 立院初審通過

〔記者陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕為落實政黨公平競爭，終結國民黨以鉅額黨產挹注黨籍候選人拚選舉，立法院內政委員會昨初審通過「政治獻金法部分條文修正草案」，首度規範政黨對同一擬參選人每年金錢捐贈的總額上限，其中捐給總統、副總統參選人不得超過兩千五百萬元，捐給縣市長參選人不得超過三百萬元。

初審條文增訂，政黨對其所推薦同一（組）擬參選人之金錢捐贈，應自其政治獻金專戶支出，且不得超過規範金額。

修正草案規定，政黨捐贈總統、副總統參選人不得超過兩千五百萬元；立委上限為兩百萬元；直轄市長、縣市長三百萬元；直轄市議員、縣市議員五十萬元；鄉鎮長、直轄市山地原住民區長三十萬元；鄉鎮代表、市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長則為十萬元。

違捐贈上限 將按額處兩倍罰鍰

在罰則部分，違反政黨捐贈總額上限，將按其捐贈金額處兩倍以下之罰鍰。內政部舉例，如政黨捐給總統擬參選人一億元，超過規定的兩千五百萬元，最高可處兩億元罰鍰。

此外，任何人不得利用職務權力、僱傭關係，或其他生計上利害，媒介或妨害政治獻金的捐贈，違者可處二十萬元以上、一百二十萬元以下罰鍰。

國民黨立委黃昭順不滿表示，這是繼促進轉型正義條例後，針對國民黨進行鬥爭的修法；民進黨立委趙天麟反嗆，國民黨捐給朱立倫、王如玄兩億多元，蔡英文和陳建仁獲民進黨捐贈六百三十六萬元，各政黨競爭顯不公平，應該要有上限。

內政部長葉俊榮說，修法不是針對特定政黨，在民主政治發展過程中，走向是以小額捐款為主，未來所有政黨都適用。

內政委員會民進黨籍召委賴瑞隆表示，政治獻金法修正草案只要在明年縣市長大選前三讀通過，便可公告施行，讓二○一八年大選適用新法。