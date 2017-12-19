解決救國團亂象 內政部 教育部雙管齊下

2017-12-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團青年活動中心憑藉無法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，在全台各大風景區與民間旅館搶生意，教育部已決定將廢止此「幽靈辦法」，內政部更要求救國團改章程，刪除違法「主任當家」制度，若不修正將禁止青年活動中心營業，兩部會雙管齊下，要解決長年以來的問題。

廢活動中心管理辦法 刪主任當家制

救國團在全台有十二處青年活動中心、一處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地形式營業，憑藉「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，不受交通部觀光局「旅館業管理規則」限制，與一般民間飯店、旅館競爭。

民進黨立委賴瑞隆表示，救國團代表在二○一三年進入教育部內部開會，以「球員兼裁判」方式制定此辦法，靠的就是馬政府行政院高官的護航。教育部青發署指出，教育部非旅館權責機關，青年活動中心會歸給教育部管，的確是根據行政院秘書長二○一三年來函指示辦理。

青發署表示，該辦法的母法「發展觀光條例」第廿四條第三項，已在二○一五年刪除，依據「中央法規標準法」第廿一條，法規因有關法規的廢止致失其依據，而無單獨施行必要者，主管機關可廢止。

青發署強調，教育部的專業在於教育，並無管理旅館業的專業，救國團青年活動中心應轉型，旅館業務應回歸由權責機關負責，十二月底將召集內政部、交通部，研議廢止辦法的後續配套。

「無法源依據，就應廢止！」內政部合作及人民團體司籌備處認為，根據「發展觀光條例」第廿四條第三項訂定的「國軍服務作業單位及國軍英雄館管理辦法」、「勞工主管機關所屬勞工住宿場所經營管理辦法」都已廢止，青年活動中心辦法沒有理由繼續存在。

合作及人民團體司籌備處強調，若明年二月救國團會員大會不修改章程，繼續維持「主任當家」制度，將依「人民團體法」祭出警告處分，下一步將禁止青年活動中心對外營業。

賴瑞隆也質疑，馬政府的行政院護航救國團，將青年活動中心硬塞給青發署的壯遊體驗科，讓青年活動中心「就地合法」，救國團還在國際旅展大賣住宿券，應立即廢止「幽靈辦法」，才能讓救國團青年活動中心納入旅館業管理。