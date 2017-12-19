2017-12-19

記者陳鈺馥／特稿

內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關近二個月，協商期限一延再延，婦聯會坐擁三八一億元資產，一年來使出各種手段及理由，抗拒將來自國家勞軍捐的資產歸還國家，政府不應再對負隅頑抗的婦聯會寄予民主轉型的奢望，內政部應直接將其解散，黨產會將其資產收歸國有，才能一勞永逸，徹底瓦解官夫人俱樂部。

婦聯會長年以來憑著政治團體身分，藉由國民黨政府為其量身訂做的「人民團體法」第四十九條霸王條款，不甩內政部的監督，在三方談判過程中，更抗拒民主轉型及納入公共監督。

回顧婦聯會的轉型經驗，只有將蔣宋美齡當年以國家補助成立的華興中小學，轉型成台北市知名的私立貴族學校；將照顧小兒麻痺病童為主的「振興醫療復健中心」，轉型成能夠賺錢的振興醫院。

婦聯會面對轉型正義，一再出老千糊弄社會，今年三月終於聲稱要捐一六○億元做公益，結果卻是「左手捐右手」，欲把六十億元捐給振興醫院，捐款無疾而終後，今年七月又向內政部承諾捐三一二億元，但須留二成、六十九億元給婦聯公益基金會使用。

協商過程中，婦聯會更對內政部予取予求，一下子要求不得追查勞軍捐，一下子規定董事會政府代表須為文官，協商會議先答應，回去常委又推翻，一來一回竟協商超過五個多月，總資產三八一億元，也因增加三億元利息收入，又暴增至三八四億元，果然是拖得越久賺得越多。

婦聯會應沒料到，在「促進轉型正義條例」立法後，拖得越久只會更加不利，由於婦聯會是政治團體，所有擁有的歷史檔案及勞軍捐帳簿清冊，皆屬於政治檔案範疇，只要銷毀都有刑事責任。

面對婦聯會抗拒移交帳冊，拒絕交代勞軍捐流向，內政部應立刻撤換負責人，停止其社團運作，只要負責人被撤換，婦聯會就無法脫產；內政部更須加緊修正「人團法」廢除霸王條款；黨產會也應認定附隨組織，要求依黨產條例申報財產來源、種類、取得方式，若婦聯會拒交，依法推定不當取得財產，盡速終結這場拖延鬧劇。