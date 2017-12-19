明天若不簽行政契約 立委促解散婦聯會 財產收歸國有

2017-12-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商持續卡關，內政部長葉俊榮昨日下最後通牒，要求婦聯會須在本週三以前決定是否簽署行政契約，不然將撤換負責人。民進黨立委認為，內政部不能再食言寬限，婦聯會若抗拒不簽，撤換處分須在本週三當天立刻祭出。

「星期三當天就立刻撤換，不必再跟婦聯會談了！」民進黨立委陳其邁表示，婦聯會一年多來不斷找理由拖延，內政部難道還看不出這是緩兵之計？當天必須立即撤換負責人辜嚴倬雲，更必須要求官夫人董事會全面改組。

陳其邁指出，婦聯會不交代勞軍捐，也拒交帳冊，「無非就是一筆爛帳不敢給外界知道」，振興醫院、華興中小學都是前主委蔣宋美齡創辦，婦聯會還敢辯稱與婦聯會無關，期限一到不必再協商，未來更要解散婦聯會，將財產全部收歸國有。

民進黨立委賴瑞隆痛批，婦聯會喊說要捐三一二億元做公益，至今仍不願履行，內政部釋善意不斷讓三方協商延期，婦聯會還想不斷拖延，對於婦聯會拿走數百億元勞軍捐，卻不願歸還的行徑，社會應給予最嚴厲譴責。

賴瑞隆指出，外界無不支持部長撤換辜嚴倬雲，希望內政部這次要硬起來，行政契約簽不成，也還有黨產會可以處理婦聯會，黨產會可先啟動認定程序，避免婦聯會脫產。

要內政部硬起來

「星期三撤換公文就要發出！」民進黨立委張宏陸指出，內政部已經給婦聯會太多機會，既然還抗拒民主轉型，依法就是要撤換負責人，並要求婦聯會交代勞軍捐及帳冊。

民進黨立委李俊俋指出，如果協商無法達到效果，就必須換一條路走，而不是順著婦聯會的意不斷延期，應依照「人民團體法」規定，立即撤換負責人，不必害怕與婦聯會官司訴訟，黨產會更要依法祭出「附隨組織認定」。