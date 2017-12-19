國民黨捐贈總統提名人 2億起跳

2017-12-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過「政治獻金法部分條文修正草案」，規範政黨對同一擬參選人每年捐贈總額上限。根據監察院資料，最近三次的總統大選，國民黨捐贈該黨的總統候選人都至少二億元以上，民進黨望塵莫及；而去年的立委選舉，國民黨捐給立委候選人也幾乎是五百萬元起跳，民進黨則多數掛零。

立委幾乎至少五百萬

根據監察院資料，去年總統大選，民進黨候選人蔡英文與陳建仁的政治獻金收入七億四千萬餘元，其中政黨捐贈收入僅六三六萬餘元；至於國民黨候選人朱立倫與王如玄的政治獻金收入二億三千萬餘元，其中政黨捐贈收入達二億○○一六萬元，占了八成五以上。

二○一二年總統大選時，國民黨候選人馬英九與吳敦義的政治獻金總收入四億四千萬餘元，其中國民黨捐給馬吳二億三千六百萬餘元；民進黨候選人蔡英文與蘇嘉全政治獻金收入為七億五千萬餘元，民進黨捐給英嘉二六六七萬餘元。

在二○○八年大選，國民黨總統候選人馬英九與蕭萬長的政治獻金收入為六億七千萬餘元，其中國民黨捐給馬蕭達二億六千七百萬元；民進黨謝長廷與蘇貞昌的政治獻金收入為四億零四百萬餘元，民進黨捐給長昌三五○八萬餘元。

至於二○一六年立委選舉時，國民黨對黨籍立委候選人共捐贈四億五七九八萬餘元，除被認為身家頗豐的張慶忠在「政黨捐贈收入」項目掛零外，其他每位國民黨立委候選人幾乎都有五百萬元以上，其中在台南市參選的前立委陳淑慧高達一三五○萬元、在高雄市參選的鍾易仲一一八○萬元、新北市參選的新北市議員陳明義則有一千萬元、參選基隆市長的國民黨副主席郝龍斌也有八六八萬餘元，不過，這些候選人全數落選。

民進黨大部分立委候選人政治獻金，在政黨捐贈收入項目掛零，大多以個人捐贈收入、營利事業捐贈收入、人民團體捐贈收入為主，少部分民進黨立委候選人有政黨捐贈收入，最多的是現任立委陳瑩三百多萬元。