6山地原住民區選舉 也可收政治獻金

2017-12-19

〔記者鍾麗華、陳鈺馥／台北報導〕有鑑於現行「政治獻金法」對查閱政治獻金有諸多限制，如申請人須年滿廿歲、須表明查閱目的、須親自到監察院查閱（不可委任），立院昨初審通過「政治獻金法部分條文修正草案」，包括政治獻金的會計報告書內容須全數上網公開。

而直轄市山地原住民區長、區民代表擬參選人也可收受政治獻金，未來包括新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區六個原鄉適用。

內政部民政司長林清淇表示，內政部已針對「政治獻金法」修法做大幅檢討，並與監察院、司法院開過三次研商會，對於罷免案提議人之領銜人是否收受政治獻金？擬參選人若拒收非現金的政治獻金該如何繳庫、變賣？這些未來修法完成後，都會有所規範，而相關修法版本預計下會期送立法院。

林清淇說，為配合明年地方選舉，內政部上月先提出三個條文的修法版本送立院，包括賦予直轄市山地原住民區長、區民代表擬參選人收受政治獻金法源依據；另考量鄉（鎮、市）長擬參選人選舉區幅員範圍及服務選民人數，不亞於縣（市）議員擬參選人，也將受政治獻金起始期間，調整與縣（市）議員擬參選人一致。

此外，目前監察院在網路上公布的政治獻金資訊，只有會計報告書的收支結算表，如想知道其他資訊，須前往監察院申請調閱；為強化資訊公開透明，草案也規定，未來政治獻金會計報告書全部內容須上網；而會計報告書共有廿五項，包括平衡表、收支結算表、個人捐款明細、營利事業捐款明細與人民團體捐款明細等。