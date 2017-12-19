政治獻金法》公開捐款明細 各方秋後算帳？

2017-12-19

立委：若無適當個資保護 中國因素恐會影響捐贈者意願

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過「政治獻金法部分條文修正草案」，將強制公開個人與企業捐贈的明細。民進黨立委鄭運鵬提醒，若屆時無適當的個資保護，中國因素可能會影響捐贈者意願。立委李俊俋也憂心，全面上網公開會有副作用，可能有人趁此斷章取義、進行負面的政治操作。

依現行「政治獻金法」及「政治獻金會計報告書查閱辦法」規定，監察院僅上網公告政治獻金收支結算表；若要進一步查閱個人、團體、企業的捐贈細目，須親自前往監察院查閱。政院院會十一月底通過上述修正草案，所有政治獻金的細目都應上網公告，內政委員會昨初審通過政院版草案。

擔心斷章取義 進行負面政治操作

對於相關修法內容，李俊俋表示，「政治獻金法」的立法目的就是要公開透明，即使現在可以查詢所有細目，但還是有點困難，修法就是要徹底公開。

不過他認為，全面公開也會有副作用，可能有人趁此斷章取義、進行負面的政治操作，例如專找對手收了誰的政治獻金，就予抹黑，一旦忽略掉每筆獻金都有不同的理由或結構，那就失去公開透明的意義。他坦言，這確實是很兩難的局面。

鄭運鵬表示，「政治獻金法」的精神是鼓勵大家如實申報，用民主的態度去看每筆獻金。但是在台灣，會變成去比較誰捐多少，況且還有中國因素，所以會有部分企業透過捐給國民黨來進行政治表態，也常見重要企業在選前公開站台。

他說，若未來強制公開的同時，沒對個資有適當保護，可能會有人不願公開政治獻金。他認為，完全透明未必完全正確，若修法不能比現在好的話，一動不如一靜。

國民黨立委王惠美表示，政治獻金就是凡走過必留下痕跡，她個人完全不怕被公開檢驗。不過，日前有媒體公布所有企業捐款狀況，所幸捐給她的全都是中小企業，而沒被大做文章；若未來修法強制全面公開，可能會有企業害怕民粹而不捐了，或是政治獻金多淪為黑數。

國民黨立委許毓仁強調，政治獻金本來就該公開透明，人民有知的權利，民選公職人員基於利益衝突，就有完全揭露的義務，即使法律還沒要求強制公開，也應主動公布。他舉例，要是立委收了某企業的捐款，遇到直接相關的修法或政策，就要迴避；若是涉及整體產業面，也應充分揭露。