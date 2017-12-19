巴農：美須團結東亞 共抗中國野心

2017-12-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮前首席策士巴農（Stephen Bannon）十七日在日本演說時指出，美國與東亞盟國務必團結，以遏阻中國「令人恐懼的、厚顏無恥的」全球野心；而基於此一目的，美國總統川普已展開復興美國的計畫。他並盛讚日本首相安倍晉三如同川普，將國族主義精神注入日本，稱安倍是「川普之前的川普」，日本在其治理下「走上正軌」。

巴農十七日在日本保守聯盟與美國保守聯盟共同主辦的「日本保守派政治行動大會」（J-CPAC）上發表演說。巴農說，為了對抗中國的優勢及日益崛起的霸權，美國與盟國必須進入「決策關鍵期」，他以二十世紀對納粹德國的姑息主義為例，對姑息中國的危險提出警告。

抗中霸權 美進入決策關鍵期

他指出，過去數十年，美國默許中國崛起，但川普擔任總統後打破這類默許，美國將不再做為中國實際上的「附屬國」。他說，美國每年對中國的貿易逆差近五千億美元，所有高附加價值的製造業，基本上已落入中國，美國成為輸送原物料給中國的附屬國，而川普一上任就開始解決這個問題。

巴農指控美國與西方菁英透過政治不作為助長中國的優勢，以為中國整合入全球經濟，將使其孕育政治自由化，一九九○年代晚期到二○○○年代，執政當局聲稱，中國越富有，就會越民主、越自由市場資本主義。事實卻恰恰相反，中國更富有，但也變得更加重商威權主義，其企業模式完全拒絕自由市場資本主義。

批中威權主義 抗拒自由市場

巴農說，這二十五年戰略上的不作為，助長中國玩弄體系的能力，使其得以按照自己的規則行事。但他也強調，遏阻中國的野心，需要美國領導高層避免「修昔底德陷阱」（Thucydides trap），意即新崛起的大國必然挑戰現有大國，而現有大國必然對此回應，致使戰爭不可避免。

他說，美日衰微以讓中國興起之說並非命定，「日本在與美國維持真正夥伴關係下，擁有每個掌握自己命運、重建自己國家認同的機會。」他讚揚安倍「談論國家驕傲、國家命運、掌控自己未來的國家」，試圖「再度灌輸國族精神」，並勇於談論「極其重要的」議題，包括「重整軍備」。