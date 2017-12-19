美國安報告》美視中俄為軍事、經濟競爭者

2017-12-19

川普政府首份國安戰略報告

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕川普政府資深官員今天表示，美國視中國和俄國為競爭者，了解中俄在軍事、經濟和資訊領域與美國為競爭關係。美國在新發表的國家安全戰略報告中沒有用「圍堵」這個字，但反對任何單一國家在區域內稱霸。

反對單一國家在區域稱霸

川普政府今天預定發表任內第一份國家安全戰略報告，川普將於下午兩點藉由公開演說親自介紹這份報告的內容。

資訊領域 加強防護意識形態威脅

兩位川普政府資深官員今上午在外籍記者中心，就這份報告舉行背景簡報會。一位官員表示，美國在報告中不僅談美國與中俄的合作，也談競爭。在資訊領域，他們尤其要更有效防護來自意識形態和政治的威脅。

這位官員說，川普政府沒有用「圍堵」這個字，而是說「區域內的權力平衡」，意思是沒有一個單一權力可以獨霸那個區域，從印太地區、中東到歐洲，國家主權應被尊重，美國會與盟邦會談，以確保達到這個目標，這不代表圍堵。

至於美國國務卿提勒森曾說，美國正尋求與中國未來五十年互動的新模式，這位參與策劃與撰寫的官員表示，美國強調與中國在各個層面的互惠，希望見到更多互惠的關係，報告中沒有為美中關係定義新的框架，因為這是一個廣泛的戰略，但報告提供了美中新方向的大綱。

至於中國外交部批評全球化使大家受益，美國不應在貿易上針對中國，另一位資深官員表示，川普總統在競選時就明確表示，全球化有其弊病，美國過去兩黨政府對外達成的都是很差的貿易協定。

官員表示，美中關係很複雜，雖然川普在貿易上對中國要施加更多壓力，但也肯定中國在北韓核武上的努力，他們要讓中國在內的國家了解，北韓核武是全球的問題，否則區域內有些國家開始相信自己也有必要發展核武，那也不符合中俄的利益。

被問及美國是否可能在世界貿易組織的機制外對中國進行貿易報復時，第一位資深官員說，這份報告也提到世貿組織需要改革，需要更新和現代化。

至於美國總體的印太戰略內容，官員表示，報告與川普在亞太經合會及提勒森月前在華府智庫演說內容一致。川普國安戰略報告四個支柱就是保護美國本土、促進美國繁榮、以實力維護和平，及推展美國的影響力。