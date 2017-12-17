宜蘭農舍 最快元旦不用臨路

2017-12-17

〔記者林敬倫、吳欣恬／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，隨即宣布退還違規農舍房屋稅加價稅金，引發爭議。他更就農舍興建是否要臨路臨側槓上農委會，強調農舍臨路臨側規定，僅是行政指導非法律，沒有約束力。他昨天明確表示，農舍不一定要臨路，只要農業設施臨路就行，宜縣會修改辦法，新標準最快元旦上路。

陳金德：農業設施 臨路就行

「農業發展條例」第十八條明定，興建農舍不得影響農業生產環境及農村發展，據此而定的「農業用地興建農舍辦法」，要求申請興建農舍者須檢附經營計畫書，農委會一○四年十月發函各地方縣市政府，興建農舍經營計畫書格式中，敘明「農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路」，避免農地破碎零散。

若違中央法令 農委會不備查

農委會水保局副局長林長立昨強調，如果地方縣市政府自治條例違背中央法令，農委會將不予備查；農委會副主委陳吉仲也重申，農委會的原則就是農舍興建不能影響農業生產。

陳金德昨指出，建農舍如規定要臨路，無異是限制在邊邊角角，這樣怎麼住人？連一輛車都無法出入，農舍蓋在邊角容易擋住汽車行車視線造成車禍。

陳：農舍蓋邊邊角角 怎住人

陳金德說，農民打拚一輩子，要建一間農舍，整理得漂亮點、住好一點，有車代步，這是天公地道，法律沒規定農舍必須建在邊邊角角，宜蘭縣未來的農舍興建，可以稍微往中間一點，看起來比較舒適、好看，地理風水好一點，最快明年元旦之後便會實施，所有人建農舍跟以前一樣，不會被刁難。

宜蘭縣農業處代理處長李新泰解釋，民國一○四年「宜蘭縣農業用地興建的審查辦法」頒布後，農舍興建一定要臨路臨側，但該辦法只是行政命令，他們將儘速修改，未來只要農舍與農業設施集中配置，且臨路即可，農舍不一定非蓋在馬路旁，曬穀場等農業設施臨路就行。

林長立則反問，農業設施包括溫室或設施，是有在做農業生產的，不需臨路臨側，但農舍不臨路臨側，其餘十分之九怎麼去做農業生產？