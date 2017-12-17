藍委王惠美拚彰縣長 綠營選情緊張

2017-12-17

王惠美國民黨黨內初選勝出

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委王惠美昨在彰化縣長黨內初選勝出，可望代表國民黨參選彰化縣長，王惠美基層實力堅強，又整合國民黨各派系，讓綠營選情更加緊繃。綠營地方人士分析，縣長魏明谷勇於任事，但包括營養午餐排富引反彈、人事權、未全面掌握縣黨部執委等問題，都是魏明谷連任需要克服的關鍵。

魏明谷力拚打破「一任魔咒」

民進黨人士分析，彰化綠營整合的關鍵就在彰化市長邱建富，十一月時，魏明谷已經透過拜會上演「大團結」，「邱建富願意跟魏明谷站在一起，已經是民進黨在彰化最團結的一次了。」

操盤人士分析，民進黨在彰化執政都無法超過一任，大家想破除這個魔咒，如果想接班的人沒有全力抬轎，導致魏明谷輸掉，那未來想接班的人都要從零開始，可能還要面對王惠美這種基層實力雄厚的對手，不會比較好打；而議員缺乏「母雞效應」與其他協助，對於彰化綠營所有要選的人來說，這是一場沒有退路、沒有分裂本錢的戰爭，「況且，面對的還是團結的國民黨。」

黨務人士說，魏明谷很認真行政，不過個性急，容易得罪人，也比較不會包裝自己，這是他自己需面對的問題。但魏有現任優勢，且彰化綠營較以往團結，黨內評估只要站穩腳步，可望能打破「一任魔咒」。