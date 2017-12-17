罷免史回顧》選罷法修法前 罷免成案困難重重

2017-12-17

〔記者曾韋禎／台北報導〕罷免民選公職人員有多困難？除了昨天的時代力量立委黃國昌、二○一五年二月的國民黨立委蔡正元曾成功成案，進入罷免投票階段以外，其餘針對立委的罷免案，均未能成案，就連達到提案門檻也難。

二○一六年十一月修正「公職人員選舉罷免法」以前，罷免案須經二％的選民提出、十三％的選民連署，才能成案，修法後分別降為一％、十％。

在第八屆立委任內，因不滿馬英九政府強推兩岸服貿協議而引爆太陽花學運後，部分學運團體在二○一四年四月同時發起「割闌尾計畫」，鎖定國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇推動罷免，均順利通過二％的提案門檻。

但在成案階段的十三％連署門檻，縱使「割闌尾」利用二○一四年底的地方公職人員選舉，在投開票所外設置罷免連署攤位，但僅蔡正元突破四萬份，最後審核通過為四萬九九四九份，達十六．六八％；林鴻池、吳育昇僅各達十一．一八％、十．○七％，皆未達到十三％。

除「割闌尾運動」以外，另有不同團體分別對國民黨立委江惠貞、蔡錦隆、黃昭順、林國正發起罷免。

不過，僅蔡錦隆在補件後達提案門檻，卻在成案階段只獲三千餘份連署書；林國正雖跨越提案門檻，但沒送案審查；江惠貞、黃昭順均未通過提案門檻。

而在第八屆立委甫就任時，就因馬英九通過油電雙漲，引發部分民進黨基層不滿，醞釀在二○一三年任滿一年後，對翁重鈞、林國正、王惠美、江惠貞、王進士、廖正井、張嘉郡、蔡錦隆、江啟臣等國民黨立委提出罷免，不過最後都不了了之。