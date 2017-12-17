若依時力簡單多數版 黃國昌罷免案達陣

2017-12-17

〔記者曾韋禎、俞肇福、邱書昱、林欣漢／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案，因同意票未達總選舉人數的四分之一而未通過，但若是依去年底時力黨團版草案，罷免通過僅採簡單多數決，無需任何門檻，亦即只要同意票超過不同意票罷免案便通過，罷昌案昨天恐怕就達陣了。

立法院院會在去年十一月二十九日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，大幅下修罷免的相關規定。不過就罷免案通過之門檻，民進黨團堅持應達總票數的四分之一，時力黨團認為簡單多數決即可，因此付諸表決。

安定力量：黃國昌還不辭職嗎

時力黨團總召徐永明當時還抨擊民進黨團，只改為四分之一是換湯不換藥；政治人物應該有自信接受選民表達不同意見。民進黨立委李俊俋則反駁，民主國家多以定期改選取代罷免，人民授予公職人員權力，要收回時也應有相當的代表性，因此還是要有基本的門檻。

即便時力在這次罷免高聲呼籲支持者出面投下反對票，力主正面對決；但投票結果，仍是同意罷免票遠多於不同意票。若立院去年採時力版草案完成修法，黃國昌將遭罷免。黃國昌昨被詢及此事時僅回應，任何門檻設定一定會導致投票率下降，這過去已經有太多前例。

民進黨立委段宜康則對罷免結果指出，還好民進黨不怕被罵，堅持自己版本的罷免門檻。

發動罷免的安定力量秘書長游信義則認為，黃國昌從去年初當選的八萬多票，如今只拿到二萬多票，如果按照當初時力修法堅持的「簡單多數決」標準，最新民意已顯示黃國昌不適任，「還不應該辭職嗎？」