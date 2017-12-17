人物特寫》罷昌案 台灣選民公民實驗課

2017-12-17

記者蘇芳禾／特稿

「我不喜歡黃國昌，但我反對罷免他」，罷免投票的前一天晚上，臉書上瘋傳的一張圖片，這些字句忠實呈現黃國昌的罷免結果。黃國昌的桀驁不馴讓他樹敵不少，在立法院、在政媒圈，這些能夠近距離觀察他的場域裡，喜歡他的人不是太多，不過，多數人都不會否認他問政、打弊的努力，也認為他是一名稱職的國會立委。

不同意票數不如預期 黃國昌選區經營課待加強

黃國昌在國會力求表現，前陣子又緊咬慶富案，無差別狂打藍綠涉弊，對於民進黨勞動政策也不手軟的批評，這些都獲得了年輕與網路族群的支持，不過昨天投票的族群仍以長輩居多，為何年輕人的支持沒有轉化為反對罷免票，而只是「鍵盤支持」？除了該選區確實年輕族群較少外，與黃國昌的人格特質和他所選擇的反罷免策略有很大關係。

黃國昌的募款能力強，助理也很多，在地方選區有許多辦公室，有經營地方組織的能力，不過這次卻輕忽了宗教團體的動員能力，黃國昌仍選擇投注較多心力於國會問政，最後幾個月才開始進行反罷免活動，這讓罷免方有了數個月時間，不斷在選區中進行連署和說服。

此外，黃國昌的幕僚多為年輕族群，年輕支持者也普遍缺乏危機感，在前期並未投入如之前割闌尾行動這般有創意的文宣，吸引年輕人目光，也是這次年輕族群投票率低落的原因之一。

不過，值得關注的是，黃國昌捨棄了以往被罷免者的「冷處理」，反而正面迎擊，這次不同意罷免票占整體投票數三十％，有大幅成長，票數較上次罷免蔡正元的投票增加許多，在二○一五年二月十四日的蔡正元罷免投票，僅有三％的人出來投下不同意罷免。不過，這次罷免投票最後不同意票數與同意票數，仍有相當差距，未能達到時力在投票前希望的目標。

這次的罷免投票，可看作對於未來可能會風起雲湧的罷免活動中，台灣選民的一堂「公民實驗課」，同時，對於黃國昌來說，也是一堂加強與地方溝通的「課外教學」體驗。