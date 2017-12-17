前身為救濟院 舊稱「乞食寮」

2017-12-17

〔記者黃美珠／新竹報導〕桃園仁愛之家前身為「桃園救濟院」，據說是桃竹苗四縣市尚未分家的「大新竹縣」年代第四任官派縣長鄒清之，看到街頭很多乞丐，於心不忍，於是在桃園成功路成功老人養護中心現址設立救濟院，專收貧民和乞丐，因此當地舊稱「乞食寮」。

早期大新竹縣年代興建

民國三十九年，台灣調整行政區，大新竹縣行政區域成了現在的桃竹竹苗四縣市，原來的救濟院成立財團法人，董事會十五名董事不是四縣市卸任的縣長、議長、副議長，就是前省議員或農田水利會會長。以目前第十屆董事名單來看，就包括前新竹縣長陳進興、前苗栗縣長張秋華、前台灣省議員林佾廷及前桃園農田水利會會長李總集等。

現有七機構 分布在桃竹苗

桃園仁愛之家現有七個機構，分別是：桃園仁愛之家和成功老人養護中心、新竹市新生醫院和老人養護中心、新竹縣新埔長期照顧中心、苗栗新生醫院和老人養護中心。

桃園仁愛之家主任李建興表示，苗栗中心於民國七十九年開辦全台首創的老人養護業務，桃園市於九十一年委辦居家在宅服務，相關機構的「安養護」七、八百人，其中約七成為公費的低收入戶、中低收入戶或是被棄養的老人，桃園仁家歷年在內政部及衛福部老人福利機構評鑑中，都獲得績優獎肯定。