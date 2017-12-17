董座霸占32年 桃園仁愛之家淪私家？

2017-12-17

前新竹縣長范振宗爆 工程發包、人事任用都不清楚

〔記者黃美珠／新竹報導〕前新竹縣長范振宗指控前國策顧問李震淮霸占私立桃園仁愛之家董事長職位達三十二年，工程發包、人事任用與財產都不清楚，恣意安插子女、姻親進入相關機構任職。李震淮則反駁表示，工程發包都依據政府採購法，人事任用依照章程且經董事會通過，董事會的組成也依既有章程產生。

被批把相關機構視為家族企業

范振宗說，他擔任桃園仁愛之家常務董事二十多年，多年來看到前述亂象，十五名董事又都已七、八十歲，他多次要求修改捐助章程，讓董事會年輕化，經營管理更透明，但都被置之不理。

他批評說，李震淮把相關機構視為「家族企業」，安插子女、姻親擔任要職，各項工程的發包也「只有驗收才會請你去參觀」。另桃園仁愛之家聲稱只有二十多億元資產，但事實上，光在蘆竹、大園附近一筆二十一公頃土地，因被劃入桃園航空城的物流區內，「市值」就有一百多億元！

明年初就要產生第十一屆的董事會，范振宗公開要求桃園仁愛之家立刻修訂相關章程，改由桃竹苗四縣市首長推薦人選出任董事，重新彰顯救濟院的公益性質，建立合法的用人制度，讓財務透明健全。

八十八歲的李震淮坦言，仁愛之家創立較早，章程確有跟不上年代的問題，但他四年前詢問過內政部，中央以同屬性的全台仁家也有相同狀況，在當時長照法即將上路的情況下，要他暫緩。今年長照法通過上路，中央卻表明舊有的類似長照機構依照舊章程持續營運，所以他們才未修訂章程。

他也說，他於六十四年擔任董事，七十四年獲當年一起被推為常董的范振宗推舉，才一路從該年的第二屆董事長當到現在第十屆；其中，第二到第八屆都是范振宗推舉他的，一切也符合章程。

李震淮︰人事任用 經董事會同意

李震淮強調，董事會內設有建設小組替所有大小工程把關，范振宗是召集人，在各工程也有簽名，中央主管機關會派員監督，不可能有弊。董事會還設財務小組監督審核年度預算和決算，審過了才報給董事會，通過後再轉報主管機關備查，每年並委由會計師辦理財務及稅務簽證。

至於蘆竹、大園的土地市值真有一百多億元？李震淮說，范振宗講的是「未來式」，且已有一半的土地不在航空城的物流區內。

桃園仁愛之家主任李建興說，董事長李震淮長期投入老人福利服務有成。一位不願具名的董事受訪表示，范振宗用心良苦，桃園仁愛之家老化、需要改革，但李震淮功多於過，希望紛爭能儘速落幕。