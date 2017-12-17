違規農舍房屋稅加價退稅支票全寄出 有人收到百萬

2017-12-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，隨即宣布退還違規農舍房屋稅加價稅金，退稅支票已於本月七日全部寄出，有人收到超過百萬元的退稅支票，也就是之前被加收百萬餘元稅金。陳金德強調，加收的稅金過高且不合法，現在退還合情合理。

退還對象近2千戶 共4500萬元

宜蘭縣房屋稅加價稅金退還對象有一千九百二十五戶，共四千五百萬元。陳金德說，他代理宜蘭縣長後重新檢視此事，房屋稅被課一至三倍稅金，最多被罰逾百萬元，哪有房屋稅高得這麼離譜，幾十年來沒有過這種事情，要趕快退還。

陳金德又說，本來農民農地不用繳地價稅，填了一些土後要繳，如果繳交幾百塊幾千塊，金額不大還沒關係，結果地價稅一調便高三倍，加上稅率提高，有人地價稅額是往年的五至六倍，勢必產生民怨。

陳金德說，有老農民到地稅局繳地價稅，想說以前繳五千多塊，身上帶了八千多元，結果承辦人員跟他說，「不是八千元，是八萬元」；農民抱怨，出生到現在，地價稅從沒有繳過八萬元。

他強調，宜蘭縣今年公告地價調整，明年跟後年的地價稅，農地部分調價六成五，繳以前的三分之一，這不是降稅，而是恢復到正常，跟以前一樣，該繳多少就繳多少。

對於宜蘭退還違規農舍房屋稅加價稅金一事，農委會曾表示，這是基於房屋價值所做的調整，並非以土地價值做為核課依據。且參照台灣宜蘭地方法院行政訴訟判決（民國一○五年度簡字第二十一號），房屋稅加價規定未逾越房屋稅條例授權。