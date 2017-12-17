興建農舍近年趨緩／放寬將帶動搶建 市場恐再熱絡

2017-12-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣農舍興建不須再臨路臨側，出身宜蘭的高源不動產估價師聯合事務所所長陳碧源認為，放寬後有可能帶動新一波搶建及搶照潮，農舍市場可望再度熱絡。

高峰期年增近600間 近來年增百間

雪山隧道通車後，宜蘭農舍如雨後春筍，短短十多年，全縣農舍從不到千間增至八千多間，高峰期一年增加五、六百間，批評聲浪排山倒海，前縣長林聰賢一度淪為眾矢之的。一直到最近兩年，縣府加嚴管控，如今每年增加百間。

林聰賢嚴管 農舍價格約跌一成

陳碧源說，陳金德放寬農舍與農業設施的興建配置，有些投資客擔心日後換縣長收回成命，想必拚命申請建照搶建，此時宜蘭農田水利會態度非常關鍵，如果搭排申請沒有卡關，似乎可預期會掀起搶建潮。

陳碧源認為，林聰賢執政時期，農舍被擋得太厲害，當時縣府規定要蓋在邊邊角角，地方上叫苦連天。宜蘭縣農舍交易全盛時期，一年移轉三百多戶，即蓋好後便脫手；林聰賢執政末期，一年只移轉一百多戶，農舍價格約跌一成，如今一棟農舍平均價格約一千八百萬元。

房仲業者認交易量將只有小成長

房仲業者俞俊男則持不同看法，他說，農舍與農業設施興建配置放寬，農舍交易量只有小成長，因民眾申請興建農舍時，縣府審查農民資格仍百般刁難。想興建農舍者，多數憧憬農村生活，保持部分土地供農作，縣府昔日規定「臨側臨路」並不合理，往往造成交通與住農舍的人不方便，有些人走旁門左道，出現更多違規情形，無異變相鼓勵違規，若能因地制宜，取消不合時宜的規定是好事。