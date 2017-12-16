軍人月退地板 比公教多2~3千

2017-12-16

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕基於保障退役軍人老年生活，以及包括民進黨立委在內各界的要求，軍人月退樓地板三二一六○元將往上調高。知情官員昨透露，保障軍人老年生活的月退樓地板擬調增二到三千元，與公教人員略有區隔。

國防部預告的軍人年改草案歷經一個月公告期，並徵詢各界意見，總統府年金改革委員會研議方案近期將拍板定案。

調高保障 總統府近期拍板

有關軍人月退的最低保障，退輔會主委李翔宙積極爭取，主張月退地板訂為四萬元。不少民進黨立委也擔心軍人年改方案衝擊募兵制，主張政府應給軍人比公教更好的退休待遇，包括調高月退地板。但相關官員表示，月退地板不太可能調到四萬元這麼高，但若只微調數百元又不具象徵意義，因此可能調高二到三千元，經此調整，影響人數要再估算，但人數並不多。

根據國防部上月十四日公布的軍人退撫新制草案，除領月退俸者，十八％優存將分十年逐年攤低差額後退場，一次領取退俸、月入高於三二一六○元者，也將逐步遞減至六％。另外，新制上路後，中、低階軍士官領得較多，高階將官退俸減少，但服役越久領得越多，如服役滿四十年，所得替代率將達百分之百。

軍人年改方案預定明年一月由行政院向立法院提出，根據國防部預告退撫新制草案，軍人年改的最低月退地板訂為三二一六○元（與公教人員一致），低於此標準者不砍其十八％優存利率。因主張提高意見不少，政策上金額將做調整。

林萬億：希望下會期完成審查

行政院政務委員林萬億昨接受電台專訪表示，退輔會已蒐集十一萬退伍軍人資料，幾乎做到地毯式的訪問，對於軍人月退地板，的確有人主張三二一六○元也可以，但若給他們比較高的額度，「當然是歡迎」。林萬億表示，沒有所謂三二一六○元是鐵板一塊，不能調整！

他表示，軍人年改草案最近會向副總統陳建仁和總統蔡英文報告，定案後會請國防部開始修「陸海空軍官士官服役條例」，再送到行政院，很快就會送立法院，希望在下會期休會前完成審查。